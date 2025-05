धूप से जली स्किन पर फिर लानी है चमक, तो इन चीजों से घर पर बनाएं टैन रिमूवल पैक, फिर उजली दिखेगी त्वचा

How To Get Rid of Skin Tan: गर्मियों में तेज धूप के कारण त्वचा पर टैनिंग की समस्या आम हो जाती है, जिससे स्किन का ग्लो फीका पड़ जाता है. बाजार में मिलने वाले टैन रिमूवल प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं, जो कभी-कभी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन, चिंता की कोई बात नहीं! प्राकृतिक और घरेलू उपायों से आप आसानी से टैनिंग को दूर कर सकते हैं और अपनी त्वचा की चमक वापस पा सकते हैं. इस लेख में हम आपको कुछ प्रभावी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से बनने वाले घरेलू टैन रिमूवल पैक के बारे में बताएंगे, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा. आइए जानें कि कौन-कौन सी चीजें आपकी टैनिंग को कम करने में सहायक हो सकती हैं!

टैन हटाने के लिए 5 असरदार घरेलू पैक (5 Effective Home Packs To Remove Tan)

1. हल्दी और दही फेस पैक

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं, जबकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो डेड स्किन हटाने में मदद करता है. 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच दही मिलाकर 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं.

2. टमाटर और शहद पैक

टमाटर में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो टैन हटाने में मदद करते हैं, जबकि शहद स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है. टमाटर का रस निकालकर 1 चम्मच शहद मिलाएं और 20 मिनट तक स्किन पर लगाएं.

यह भी पढ़ें: इन 5 लोगों के लिए रात को दूध पीना अच्छा नहीं, बिगड़ सकती है तबियत, परहेज करने में ही भलाई

3. बेसन और दूध पैक

बेसन स्किन की गहरी सफाई करता है और दूध इसे पोषण देता है. 2 चम्मच बेसन में थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं.

4. एलोवेरा और नींबू पैक

एलोवेरा सूरज की जलन को शांत करता है, जबकि नींबू टैनिंग को हल्का करने में मदद करता है. 1 चम्मच एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें नींबू की मिलाएं और 10-15 मिनट तक लगाएं.

5. आलू और गुलाबजल पैक

आलू में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, जो स्किन को ब्राइट बनाते हैं और गुलाबजल स्किन को ताजगी देता है. आलू को पीसकर उसमें गुलाबजल मिलाएं और 20 मिनट तक स्किन पर लगाएं.

यह भी पढ़ें: वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन 7 सबसे सस्ते ऑप्शन, शरीर में Protein की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

धूप से जली हुई स्किन को फिर से चमकदार बनाने के लिए प्राकृतिक टैन रिमूवल पैक सबसे अच्छा विकल्प हैं. ये घरेलू उपाय न सिर्फ सस्ते और सुरक्षित हैं, बल्कि इनसे स्किन को नुकसान भी नहीं होता. नियमित रूप से इन पैक्स का इस्तेमाल करें और त्वचा की चमक फिर से पाएं!

Watch Video: Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)