अगर मैं रात का खाना खाना बंद कर दूं तो क्या होगा? रात को खाना न खाने के नुकसान

Raat Ko Khali Pet Sone Se Kya Hota Hai: कुछ लोग रात को बिना खाना खाएं सो जाते हैं. कई ऐसा वजन कम करने के लिए करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो थकान और आलस की वजह से इस आदत को अपना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी यह आदत शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. जब कोई व्यक्ति रात में खाना छोड़कर खाली पेट सो जाता है, तो यह शरीर पर कई तरह से नकारात्मक असर डाल सकता है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं रात में खाना न खाकर सोने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं अपनानी चाहिए यह आदत?

भूखे पेट रहने के क्या नुकसान हैं?

नींद में बाधा: नींद के दौरान शरीर को आराम चाहिए, लेकिन जब पेट खाली रहता है, तो दिमाग बार-बार भूख का संकेत भेजता है, जिसके कारण नींद देर से आ सकती है या रात में कई बार नींद टूट भी सकती है जिसकी वजह से सुबह थका हुआ भी महसूस हो सकता है क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तब शरीर थका हुआ महसूस करता है.

ब्लड शुगर: खाली पेट सोने से ब्लड शुगर लेवल काफी नीचे गिर सकता है, जिससे चक्कर, कमजोरी, सुबह उठते ही हाथ-पैर कांपना या चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह आदत काफी खतरनाक साबित हो सकती है.

पाचन: भूखे पेट सोने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है जिसके कारण पेट में गैस, जलन और एसिडिटी बन सकती है, जो पेट दर्द, सीने में जलन या उल्टी जैसी दिक्कतों का कारण बन सकती है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं उनके लिए खाली पेट सोना हानिकारक हो सकता है.

इम्यूनिटी: रात में भूखे पेट सोने से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है जो कई समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम, कमजोरी और संक्रमण का कारण बन सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)