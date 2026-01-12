विज्ञापन
डायबिटीज के हैं मरीज, तो किचन में मौजूद इन चीजों को डाइट में जरूर करें शामिल, ब्लड शुगर भी होगा कंट्रोल

Best Diabetes Diet: भारत सरकार का आयुष मंत्रालय डायबिटीज मरीजों को कुछ रोजमर्रा के सुपरफूड्स की सिफारिश करता है, जो फाइबर, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.

Diabetes Diet: ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे ये सुपरफूड्स

Superfood For Diabetes: डायबिटीज एक गंभीर समस्या है. अगर इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह दिल, किडनी, आंखों के साथ ही शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे कई गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ब्लड शुगर को दवाओं के साथ-साथ प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है. 

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कुछ रोजमर्रा के सुपरफूड्स की सिफारिश करता है, जो फाइबर, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये खाद्य पदार्थ न केवल ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं, बल्कि ऊर्जा स्तर को स्थिर करते हैं और अनियंत्रित भूख को भी कम करते हैं.

एक्सपर्ट के अनुसार, इन सुपरफूड्स को नियमित रूप से खाने से डायबिटीज के मरीजों को काफी फायदा मिल सकता है. इनमें मेथी दाना, दालचीनी, जौ, बाजरा, ओट्स के साथ पालक, मेथी, सरसों का साग और दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं. इन सुपरफूड्स को अपनी रोजाना की थाली में शामिल करने से दवाओं की मात्रा भी कम हो सकती है. साथ ही नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद लेने से सेहत भली चंगी बनी रहती है.

डायबिटीज के मरीज क्या खाएं- (Diabetes Mein Kya Khaye)

1. मेथी दाना-

मेथी दाना सबसे प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है. रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच मेथी दाना चबाकर खाने से ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहता है.  

Latest and Breaking News on NDTV

2. दालचीनी पाउडर-

आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को रोजाना दूध, दही या पानी में मिलाकर लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और शुगर लेवल स्थिर रहता है. 

3. जौ-बाजरा-

जौ, बाजरा और ओट्स जैसे अनाज सफेद चावल और मैदा की जगह बेहतर विकल्प हैं. इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शुगर को धीरे-धीरे अवशोषित होने देता है और अचानक शुगर बढ़ने से रोकता है.

4. साग-

ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए पालक, मेथी और सरसों का साग कारगर है. ये पत्तेदार सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. इनका नियमित सेवन ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है.

5. अखरोट-

मुट्ठी भर अखरोट या बादाम रोजाना खाने से अच्छे फैट मिलते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं. ये दिल के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

6. दालें-

शुगर कंट्रोल के लिए भोजन की थाली में मूंग, चना, मसूर, उड़द जैसी दालों को भी शामिल करना चाहिए, जिनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है. ये लंबे समय तक पेट भरा रखती हैं और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

