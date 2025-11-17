विज्ञापन
Pregnancy Mein Kya Khana Chahie: इसमें विटामिन सी, फाइबर, फोलिक एसिड, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन क्या गर्भवती महिलाओं के लिए यह लाभदायक है? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. 

प्रेग्नेंट महिला अमरूद खा सकती है क्या, प्रेगनेंसी में अमरूद खाने से क्या होता है?
Is guava safe in early pregnancy?

Pregnancy Mein Kya Khana Chahie: गर्भावस्था के दौरान कई खाने-पीने की चीजों की मनाही होती है. इस समय पर अपने भोजन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है और यही कारण है कई माहिलाएं क्या खाएं क्या न खाएं को लेकर सोच में रहती हैं, बहुत सी तो ऐसी भी हैं जिनका सवाल यह रहता है कि क्या प्रेगनेंसी में अमरूद खा सकते हैं? अमरूद एक ऐसा फल है जो स्वाद में तो बेहतरीन है ही, साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, फोलिक एसिड, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन क्या गर्भवती महिलाओं के लिए यह लाभदायक है? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. 

क्या गर्भवती महिलाओं को अमरूद खाना चाहिए?

इम्यूनिटी: अमरूद में विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में नियमित रूप से अमरूद का इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और सर्दी–जुकाम जैसे सामान्य संक्रमणों से दूर रखने में मदद कर सकता है. 

पाचन: गर्भावस्था में कब्ज एक आम समस्या है. अमरूद फाइबर से भरपूर है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से अमरूद खाने से पेट को साफ रखने में मदद मिल सकती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाया जा सकता है. 

खून की कमी: गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी हो सकती है. वहीं, अमरूद में आयरन और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं, जिससे न केवल एनीमिया की समस्या से बचाव किया जा सकता है, बल्कि शरीर में खून की मात्रा भी संतुलित बनाई रखी जा सकती है. 

हार्ट: अमरूद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या बन सकती है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. ऐसे में अमरुद का सेवन दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

