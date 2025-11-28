हेल्दी समझकर आप भी पीते हैं प्रोटीन शेक, तो जान लीजिए इससे होने वाले नुकसान, फिर नहीं करेंगे ऐसी गलती

Protein Shake Side Effects: एक गिलास दूध या स्मूदी में प्रोटीन पाउडर मिलाना आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका लग सकता है. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती और शरीर के कई कार्यों के लिए जरूरी है, लेकिन आपको बता दें, जिस प्रोटीन पाउडर का सेवन आप बड़े मजे से करते हैं, वह कहीं न कहीं आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा रहा है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

प्रोटीन शेक के सेवन से होने वाले नुकसान | Disadvantages of consuming protein shake

प्रोटीन शेक का सेवन अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद, ज्यादा मात्रा में या बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो आपको पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह पेट के बैक्टीरिया को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं. बता दें, इसमें मौजूद लैक्टोज और कम पाचन शक्ति के कारण पेट फूलना, गैस, ऐंठन या दस्त की समस्याएं हो सकती हैं.

इसी के साथ प्रोटीन शेक में आर्टिफिशियल मिठास होती है. जिसके कारण आंत में जलन पैदा हो सकती है. यही नहीं जरूरत से ज्यादा प्रोटीन शेक का सेवन करने से पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है, जिससे पेट खाली होने में देरी और मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

कैसे चुनें सही प्रोटीन शेक | How to Choose the Right Protein Shake

प्रोटीन पाउडर चुनने के लिए, सबसे पहले अपनी डाइट से जुड़ी सभी जरूरतों का आकलन करें, फिर ऐसे प्रोडक्ट को चुनें जिनमें प्रति स्कूप कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन हो और कम से कम चीनी हों. इसी के साथ शुद्धता और लेबल की सटीकता सुनिश्चित करना भी जरूरी है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए प्रोटीन पाउडर का सेवन | Who should not consume protein powder?

जिन लोगों को लैक्टोज खाने से एलर्जी है और किडनी या लिवर की बीमारी है, उन्हें प्रोटीन पाउडर का सेवन न करने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ बच्चों को भी प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए. वहीं अगर आपको लंबे समय से पाचन संबंधी समस्या है, तो प्रोटीन पाउडर लेने से परहेज करें. इसी के साथ सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)