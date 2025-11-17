5 चीज Protein Shake में कभी नहीं मिलाना चाहिए,वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Never 5 things mix in Protein Shake : आजकल हर कोई अपनी बॉडी बनाने या फिट रहने के लिए प्रोटीन शेक पीता है. कुछ लोग इसे वजन कम करने के लिए पीते हैं तो कुछ मसल्स बनाने के लिए. प्रोटीन शेक पीने का सीधा मतलब है अपनी बॉडी को जरूरी पोषण देना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेक को टेस्टी बनाने के चक्कर में हम उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं, जो हमारे पूरे फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हैं सेहत को? ये चीजें आपके शेक को हेल्दी से 'अनहेल्दी' बना सकती हैं. अगर आप भी करते हैं ये 5 गलतियां, तो आज ही सुधार लें.

क्या 5 चीज Protein Shake में कभी नहीं मिलाना चाहिए

चीनी (Refined Sugar) या आर्टिफिशियल सिरप

अगर आप फिट होने के लिए या वजन कम करने के लिए प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो उसमें चीनी या चॉकलेट सिरप क्यों डाल रहे हैं? सीधी बात है, ये सिर्फ खाली कैलोरी है जिसका कोई फायदा नहीं. चीनी पीने से आपका शुगर लेवल एकदम से ऊपर जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं. टेस्ट के लिए आप स्टीविया या सिर्फ फल मिला सकते हैं.

आइसक्रीम या फुल फैट क्रीम

शेक को डेसर्ट (मिठाई) मत बनाओ. आइसक्रीम और फुल फैट क्रीम में फैट और एक्स्ट्रा शुगर बहुत ज्यादा होता है. सबसे बड़ी बात, ज्यादा फैट की वजह से प्रोटीन पचने में टाइम लगेगा, जबकि वर्कआउट के बाद शरीर को प्रोटीन तेजी से चाहिए होता है.

कच्चे अंडे (Raw Eggs)

कई लोग मानते हैं कि कच्चे अंडे मिलाने से प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है. कच्चे अंडे में साल्मोनेला (Salmonella) नाम का बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आप सीधे अस्पताल पहुंच सकते हैं. प्रोटीन लेना है तो अंडे को पकाकर खाएं.

बहुत ज्यादा फाइबर वाली चीजें

ओट्स, चिया सीड्स या अलसी (Flaxseed) अच्छे हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाने से बचें, खासकर वर्कआउट के तुरंत बाद. जब शरीर को प्रोटीन तेजी से चाहिए होता है, तो बहुत फाइबर उसे पचने से रोकता है. इससे पेट फूलने (Bloating) और गैस की दिक्कत भी हो सकती है.

प्रोसेस्ड कुकीज या चॉकलेट के टुकड़े

प्रोटीन शेक पीने का मतलब है एक हेल्दी लाइफस्टाइल. अगर आप इसमें बिस्किट के टुकड़े, वेफर्स या प्रोसेस्ड चॉकलेट मिला रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत बेकार कर रहे हैं. इन जंक फूड में फैट, शुगर और प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं, जो प्रोटीन शेक का मकसद खत्म कर देते हैं.



