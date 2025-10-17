जिम के बाद पीते हैं प्रोटीन पाउडर? जानिए इसके साइड इफेक्ट्स और नेचुरल प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत

Protein Powder ke Nuksan: आप किसी भी जिम में चले जाइए और आप वहां देखेंगे की लोग एक्सरसाइज करने के बाद एक शेकर की बोतल लेते हैं उसमें एक स्कूप पाउडर डालते हैं, इसे हिलाते हैं, और वो इस ड्रिंक को पी लेते हैं. ये पाउडर प्रोटीन पाउडर है. या फिर पशुओं और पौधों से मिलने वाला एक डाइट को पूरा करता है. ये प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है. बता दें कि लोगों के बीच अभी इसको कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है.

लेकिन पहले इस प्रोटीन पाउडर को केवल बॉडीबिल्डर लिया करते थे. लेकिन अब इसका सेवन हर कोई कर रहा है. लेकिन हाल ही में एक जांच सामने आई है जिसमें प्रोटीन पाउडर पर सवाल उठ रहे हैं. जांच उपभोक्ता रिपोर्ट नामक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी. उन्होंने दुनिया के 23 सबसे फेमस प्रोटीन पाउडर और शेक का टेस्ट किया, और उन्होंने जो पाया वो ये है कि प्लांट-बेस्ड प्रोटीन पाउडर में डेयरी-बेस्ड प्रोटीन पाउडर की तुलना में 9 गुना ज्यादा लेड होता है. क्योंकि प्लांट-बेस्ड प्रोटीन अक्सर धातुएँ, भारी धातुएँ उस मिट्टी से सोख लेते हैं जहाँ वो उगाए जाते हैं. अगर मिट्टी दूषित है, तो पौधा भी दूषित हो जाता है. लेकिन डेयरी-बेस्ड प्रोटीन भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं. उनमें से आधे में अभी भी हाई लेवल का संदूषण था, और यह जाँच केवल 23 जानी-मानी ब्रांडों को ही कवर करती है. इसके अलावा भी दुनिया भर में सैकड़ों और हैं, और संभावना है कि वो भी दूषित हो सकते हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए?

आपको बता दें कि आपका प्रोटीन शेक आपको जहर नहीं देगा. सबसे ज़्यादा दूषित पाउडर भी जहरीले नहीं होते, लेकिन समय के साथ शरीर में लेड जमा हो जाता है. और कम मात्रा में भी, लंबे समय तक संपर्क आपके तंत्रिका तंत्र से लेकर किडनी पर भी असर डाल सकता है. इसलिए ये एक चिंता का विषय है.

ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है. यह मांसपेशियों का निर्माण करता है. यह टिश्यू की मरम्मत करता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है और इम्यूनिटी को बनाए रखता है. लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो खाने से ही पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है. तो सप्लीमेंट्स की जरूरत किसे है? एथलीट और बॉडीबिल्डर, बुज़ुर्ग जो मांसपेशियों का भार कम कर लेते हैं और अक्सर कम प्रोटीन लेते हैं, और शाकाहारी और शाकाहारी.

अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोटीन पाउडर मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उन्हें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के साथ मिलाया जाए. बिना एक्सरसाइज के, कैलोरी बन जाता है. इसका सेवन करने से मसल्स की रिकवरी में मदद करता है. उदाहरण के लिए भारत को ही लीजिए. परंपरागत रूप से, भारतीय आहार में प्रोटीन की कमी रही है. प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन हमेशा एक 'लेकिन' होता है. प्रोटीन पाउडर के अपने नुकसान भी हैं. एक तो ज़ाहिर है संदूषण का ख़तरा, जैसा कि इस रिपोर्ट से पता चलता है, ज़्यादातर पाउडर साफ़ नहीं होते. दूसरी चिंता ज़रूरत से ज़्यादा सेवन की है. बहुत ज़्यादा प्रोटीन किडनी और हड्डियों पर दबाव डालता है. तीसरी चिंता है मिलावट की. कुछ पाउडर चीनी या कृत्रिम मिठास से भरे होते हैं. और चौथी चिंता पाचन संबंधी समस्याएँ हैं. पेट फूलना और अपच आम जैसे खतरे भी हैं.

किन बातों का रखें ध्यान

आप जो प्रोटीन ले रहे हैं, उसके बारे में जानें. उनमें इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों की जाँच करें, ऐसे ब्रांड चुनें जो साफ प्रोटीन के लिए जाने जाते हों. और दूसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दें. अंडे, चिकन, दाल, पनीर, टोफू और ऐसे ही दूसरे फूड आइटम्स भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं. और याद रखें, प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप बैलेंस डाइट की जगह नहीं ले सकता.

