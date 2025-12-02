अगर मैं 15 दिन तक कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पियूं तो क्या होगा? जानें फायदे और नुकसान

दिन की शुरूआत बहुत से लोग एक कप हॉट कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप अपनी कॉफी में प्रोटीन पाउडर को मिलाकर पीते हैं तो क्या होगा. आज के समय में कॉफ़ी में प्रोटीन पाउडर, एक ऐसा चलन है जिसमें रोज़ाना प्रोटीन बढ़ाने के लिए कॉफ़ी में प्रोटीन पाउडर मिलाया जाता है. वेजिटेरियन होने के नाते, जिसे अपनी रोज़ाना प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी करने में बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. अगर आप भी इस कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं तो जान लें इसके फायदे और नुकसान.

कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने के फायदे- (Coffee Mein Protein Powder Milakar Pine Ke Fayde)

1. प्रोटीन की पूर्ति-

कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने से आपके शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रदान होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद कर सकता है.

2. एनर्जी बढ़ाने-

कॉफी और प्रोटीन पाउडर दोनों एनर्जी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अधिक एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं.

3. वजन घटाने-

प्रोटीन पाउडर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने के नुकसान- (Coffee Mein Protein Powder Milakar Pine Ke Nuksan)

1. पाचन समस्याएं-

अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप अधिक मात्रा में कॉफी में प्रोटीन मिलाकर न पीएं. इससे पाचन जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, और डायरिया की समस्या हो सकती है.

2. किडनी-

अधिक मात्रा में कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है. इससे किड़नी खराब हो सकती है.

3. विटामिन की कमी-

कॉफी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने से आपको अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स.

नोट-

कम मात्रा में प्रोटीन पाउडर से शुरू करें और धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएं. अगर आपको पाचन समस्याएं होती हैं, तो प्रोटीन पाउडर की मात्रा कम करें या इसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लें. कॉफी में प्रोटीन पाउडर के साथ-साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करना न भूलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)