प्रोस्टेट कैंसर में इन फूड्स को करें डाइट में एड, हो सकता है रिस्क कम!

Prostate cancer diet : प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम लेकिन गंभीर बीमारी है, लेकिन घबराने की बजाय हमें इसका उपचार पर ध्यान देना चाहिए. कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर के मरीज डाइट में शामिल करके इसके खतरे को कम कर सकते हैं. बस इसके लिए थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी होने की जरूरत है. ऐसे में बिना देर किए आइए जानते हैं कौन सा फूड प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है.

प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम से कैसे बचें

मेवे, पत्तेदार सब्जियां, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फैटी मछली और जैतून के तेल जैसे सूजनरोधी फूड इस कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं. ब्रोकली, फूलगोभी, टमाटर और तरबूज जैसे फलों और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें. इन्हें खाने का आसान तरीका है कि हर मील में एक एक्स्ट्रा सर्विंग डालें या उन्हें नाश्ते के रूप में खाएं. कुछ रिसर्च से पता चलता है कि डेयरी फूड्स का ज्यादा सेवन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है. ऐसे में आप इसकी जगह, बादाम या जई के दूध और पत्तेदार साग, जैसे अन्य कैल्शियम रिच फूड का सेवन कर सकते हैं. यह भी प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है. रोजाना कम से कम 30 मिनट धीमी गति वाले एक्सरसाइज करें. यह भी इस कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है. इसके अलावा आप अपने वजन को मेंटेन करके रखें. मोटापा प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है.

लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां दिए गए फूड्स केवल सुझाव हैं, कोई भी खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ा बदलाव करने से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर बात करें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)