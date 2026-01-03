वजन कम करने के लिए मोंजारो दवा लेने की सोच रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कैसा होना चाहिए डाइट प्लान

Weight Loss: मोंजारो (Mounjaro) दवा को लेकर अमेरिकी कंपनी ने दावा किया है, कि यह वजन कम में काफी हद तक मदद करती है. इस दवा को इंजेक्शन के जरिए एक हफ्ते में एक बार ही लिया जा सकता है. शुरुआत में आप हर हफ्ते 2.5 मिलीग्राम डोज ले सकते हैं, जिसके बाद आप अधिकतम डोज हर हफ्ते 15 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं. वहीं इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे में दवा का सेवन करने के दौरान डाइट का अच्छा होना जरूरी है. बता दें, इस बारे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने विस्तार से बताया कि मोंजारो दवा लेने के दौरान सबसे अच्छी डाइट कौन सी है? आइए जानते हैं.

मोंजारो दवा लेने के दौरान सबसे अच्छी डाइट कौन सी है? |What is the best diet while taking Mounjaro?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि अगर आप मोंजारो दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वजन कम होने के साथ- साथ आपके मसल्स भी कम हो रहे हैं. ऐसे में मसल्स को कम होने से रोकने लिए प्रोटीन वाली डाइट काफी जरूरी है. उन्होंने कहा, देखिए जब आप इस दवा को शुरू कर रहे हैं, तो हल्का खाना खाएं, लेकिन कुछ समय बाद अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक शामिल करें.

वेजिटेरियन और नॉन- वेजिटेरियन के लिए डाइट प्लान |Diet plan for vegetarians and non-vegetarians

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मोंजारो दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में एग व्हाइट, चिकन ब्रेस्ट, विभिन्न प्रकार की दालें और लॉ क्रीम मिल्क को शामिल कर सकते हैं. वहीं डॉक्टर ने बताया कि इस दवा के सेवन के दौरान अगर आप दाल खाते हैं, तो कभी- कभी एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, ऐसे में अलग- अलग दाल ट्राई करते रहें.



वहीं वेजिटेरियन लोग अपनी डाइट में टोफू, दालें, फलियां, क्विनोआ, फाइबर युक्त सब्जियां, साबुत अनाज और एवोकाडो, नट्स, सीड्स शामिल कर सकते हैं. इसी के साथ अधिक शुगर और मसालेदार भोजन से परहेज करें. वहीं पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)