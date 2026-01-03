विज्ञापन
विशेष लिंक

वजन कम करने के लिए मोंजारो दवा लेने की सोच रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कैसा होना चाहिए डाइट प्लान

अगर आप मोंजारो (Mounjaro) दवा का सेवन करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, मोंजारो दवा लेने के दौरान सबसे अच्छी डाइट कौन सी है?

Read Time: 3 mins
Share
वजन कम करने के लिए मोंजारो दवा लेने की सोच रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कैसा होना चाहिए डाइट प्लान
मोंजारो दवा के साथ ऐसा हो डाइट प्लान तो कम होगा वजन.

Weight Loss: मोंजारो (Mounjaro) दवा को लेकर अमेरिकी कंपनी ने दावा किया है, कि यह वजन कम में काफी हद तक मदद करती है. इस दवा को इंजेक्शन के जरिए एक हफ्ते में एक बार ही लिया जा सकता है. शुरुआत में आप हर हफ्ते 2.5 मिलीग्राम डोज ले सकते हैं, जिसके बाद आप अधिकतम डोज हर हफ्ते 15 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं. वहीं इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे में दवा का सेवन करने के दौरान डाइट का अच्छा होना जरूरी है. बता दें, इस बारे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने विस्तार से बताया कि मोंजारो दवा लेने के दौरान सबसे अच्छी डाइट कौन सी है? आइए जानते हैं.

मोंजारो दवा लेने के दौरान सबसे अच्छी डाइट कौन सी है? |What is the best diet while taking Mounjaro?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि अगर आप मोंजारो दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वजन कम होने के साथ- साथ आपके मसल्स भी कम हो रहे हैं. ऐसे में मसल्स को कम होने से रोकने लिए प्रोटीन वाली डाइट काफी जरूरी है. उन्होंने कहा, देखिए जब आप इस दवा को शुरू कर रहे हैं, तो हल्का खाना खाएं, लेकिन कुछ समय बाद अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक शामिल करें.

वेजिटेरियन और नॉन- वेजिटेरियन के लिए डाइट प्लान |Diet plan for vegetarians and non-vegetarians

ये भी पढ़ें: ये सफेद चीज है कैल्शियम से भरपूर, हड्डियों के लिए है रामबाण, सर्दियों में जरूर करें डाइट में शामिल

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मोंजारो दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में एग व्हाइट, चिकन ब्रेस्ट, विभिन्न प्रकार की दालें और लॉ क्रीम मिल्क को शामिल कर सकते हैं. वहीं डॉक्टर ने बताया कि इस दवा के सेवन के दौरान अगर आप दाल खाते हैं, तो कभी- कभी एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, ऐसे में अलग- अलग दाल ट्राई करते रहें.

वहीं वेजिटेरियन लोग अपनी डाइट में टोफू, दालें, फलियां, क्विनोआ, फाइबर युक्त सब्जियां, साबुत अनाज और एवोकाडो, नट्स, सीड्स शामिल कर सकते हैं. इसी के साथ अधिक शुगर और मसालेदार भोजन से परहेज करें. वहीं पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diet While Taking Mounjaro, Right Time To Take Mounjaro, What Should Be The Diet While Taking Mounjaro, What Is The Right Time To Take Mounjaro, Will Mounjaro Medicine Really Reduce Weight, How To Keep Yourself Fit While Taking Mounjaro
Get App for Better Experience
Install Now