38 की उम्र में कैंसर से हारी प्रिया मराठे, जानें महिलाओं को 30 के बाद किन लक्षणों पर देना चाहिए ध्यान

Priya Marathe Death: टेलीविजन इंडस्ट्री से बड़ी दुखद खबर सामने आई है. पवित्र रिश्ता सीरियल में वर्षा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे अब इस दुनिया में नहीं रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रही थीं और 38 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. प्रिया की मौत ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजकल कम उम्र में भी गंभीर बीमारियां महिलाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं. महिलाओं के शरीर में 30 की उम्र के बाद कई तरह के चेंजेस आने लगते हैं. इस दौरान कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, जिनमें कैंसर सबसे खतरनाक माना जाता है. अगर वक्त रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इलाज से जान बचाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि 30 की उम्र के बाद महिलाओं को किन तरह के कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है और उनके शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं.

महिलाओं में 3 कॉमन कैंसर और उनके लक्षण (Common Cancers In Womens)

1. ब्रेस्ट कैंसर

महिलाओं में सबसे आम कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. यह तब होता है जब ब्रेस्ट सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनता है. यह किसी भी उम्र में हो सकता है. लेकिन, 35 40 की उम्र के बाद इसका खतरा तेजी से बढ़ जाता है. अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इलाज सफल हो सकता है.

ये भी पढ़ें- बार-बार पेशाब रोकना कितना खतरनाक हो सकता है?

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

स्तन में गांठ या सूजन

निप्पल से खून या तरल पदार्थ आना

त्वचा पर खिंचाव, गड्ढा या लाल धब्बा

स्तन या निप्पल का आकार बदलना

छूने पर जलन या दर्द

2. कोलन कैंसर

कोलोरेक्टल कैंसर ही कोलन कैंसर के नाम से जाना जाता है. यह बड़ी आंत में शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है. खराब खानपान, ऑयली फूड, धूम्रपान, शराब, और व्यायाम की कमी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं.

कोलन कैंसर के लक्षण

बार बार दस्त या कब्ज

मल में खून आना

पेट में लगातार ऐंठन या गैस

थकान या कमजोरी

बिना डाइटिंग के वजन कम होना

मल त्याग के बाद भी आंत पूरी खाली न लगना

3. सर्वाइकल कैंसर

सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस होता है, जो यौन संपर्क से फैलता है. कई बार इसकी पहचान बहुत देर से होती है, जब इलाज मुश्किल हो जाता है. इसकी शुरुआत में कोई लक्षण न के बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है, शरीर संकेत देने लगता है.

ये भी पढ़ें- चावल के पानी से बाल धोने के फायदे और नुकसान, जानिए सही तरीका

सर्वाइकल कैंसर लक्षण

यौन संबंध के बाद रक्तस्राव

बदबूदार या खून मिला स्राव

संबंध बनाते समय दर्द

पेशाब या मलत्याग में परेशानी

पेट या कमर में दर्द

पैरों में सूजन

बहुत ज्यादा थकान

25 की उम्र के बाद नियमित स्क्रीनिंग से इस कैंसर का समय पर पता लगाया जा सकता है.

महिलाएं कैसे रखें ध्यान?

कैंसर से बचने का सबसे कारगर तरीका है, समय पर टेस्ट करवाना और शरीर के किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करना. इसके अलावा हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग से दूरी और वैक्सीनेशन (HPV के लिए) से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)