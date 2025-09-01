प्रिया मराठे के निधन पर अंकिता लोखंडे हुईं दुखी, एक्ट्रेस ने यूं कही दिल की बात

टीवी और मराठी फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रिया मराठे अब हमारे बीच नहीं रहीं. महज 38 साल की उम्र में कैंसर से जंग हारकर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. प्रिया मराठे को टीवी शो पवित्र रिश्ता से खास पहचान मिली थी. उनके निधन की खबर ने फैंस और को-स्टार्स को गहरे सदमे में डाल दिया है.पवित्र रिश्ता में उनकी को स्टार रहीं अंकिता लोखंडे ने एक दिल छू लेने वाली पोस्ट करके प्रिया को याद किया है. अंकिता ने सोशल मीडिया के जरिए प्रिया को याद किया और अपना दुख साझा किया है.

अंकिता की दर्द भरी पोस्ट

प्रिया की को-स्टार और करीबी दोस्त अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया. अंकिता ने लिखा कि 'पवित्र रिश्ता के सेट पर मेरी पहली दोस्त प्रिया थी. हमारा छोटा सा गैंग था जिसमें मैं, प्रार्थना और प्रिया शामिल थे हम एक-दूसरे को प्यार से मराठी में ‘वेडी' बुलाते थे प्रिया ने हमेशा मेरा साथ दिया, अच्छे दिनों में भी और बुरे वक्त में भी'. अंकिता ने आगे लिखा कि प्रिया हर साल गणपति स्थापना की महाआरती में जरूर आती थीं, लेकिन इस बार वो सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं.

हर खुशी और हर खास पल के लिए थैंक्यू

अंकिता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रिया बहुत मजबूत थीं और उन्होंने कैंसर से बेहद हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द अब हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें दूसरों के साथ दयालु रहना चाहिए. 'प्रिया, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी. हर हंसी, हर आंसू और हर खास पल के लिए थैंक्यू. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते... ओम शांति'.

इंडस्ट्री में शोक की लहर

अंकिता के अलावा पवित्र रिश्ता में आई का किरदार निभाने वाली ऊषा नाडकर्णी, एक्ट्रेस स्वाति आनंद और प्रार्थना बेहरे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रिया को श्रद्धांजलि दी है.