शार्क टैंक की जज, जिन्होंने 21 की उम्र में 5600 रुपये किए निवेश, 14 साल बाद 420 करोड़ है नेटवर्थ

पुरुष प्रधान दुनिया में महिलाओं के लिए एक मुकाम हासिल करना काफी मुश्किल होता है. वहीं बात जब कुछ साल पहले की हो तो यह और भी मुश्किल लगता है. लेकिन शार्क टैंक इंडिया की एक जज, जिन्होंने ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. बल्कि 420 करोड़ का अपना नेटवर्थ बनाकर एक मिसाल कायम की. हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया की कनिका टेकरीवाल की, जो भारत के पहले प्राइवेट एविएशन के लिए ट्रांसपेरेंट मार्केटप्लेस के संस्थापक हैं. उन्होंने शो में अपनी मुश्किल जर्नी के बारे में बताया.

सबसे अमीर यंग महिलाओं की लिस्ट में शामिल हैं कनिका टेकरीवाल

कनिका ने बताया कि वह पायलट बनना चाहती थीं. उन्होंने कहा, मैं 4 साल की थी जब मैंने हैलीकॉप्टर को लैंड होते हुए देखा, जिसके बाद प्लेन से उनका प्यार शुरु हुआ. इसके बाद उनका पैशन बढ़ा और 21 साल की उम्र में उन्होंने जेट सेटगो को ढूंढा. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कनिका टेकरीवाल ने बिजनेस के शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो किसी को समझ नहीं आया. उन्होंने कहा, मेरे पास एक जानलेवा कॉम्बिनेशन था. मैं 21 साल की लड़की थी और एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जहां पुरुषों का दबदबा था.”

5600 रुपए किए हैं निवेश

जब वह प्लेन इंस्पेक्ट करने एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें लोगों ने कैबिन क्रू समझ लिया. उन्होंने कहा, लोग मुझसे पूछते थे. मैम आप कैबिन क्रू हो. इस पर वह कहती, मुझे रेड कलर बहुत पसंद था. मैं अक्सर रेड कलर पहनती थी और रेड बैग्स पहनती थीं. कनिका ने बिजनेस शुरू किया और फेल भी हुई. आगे उन्होंने कहा, जब मैंने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की तो वह मुझसे पूछते थे, मार्केट साइज कितना है? लोग मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर देते थे. सिर्फ एक व्यक्ति था, जिसने मुझ पर भरोसा किया. लोग मुझसे पूछते थी कि पैसे के बिना वह यह कैसे करेंगी. अब तक मैंने सिर्फ 5600 रुपए निवेश किए हैं और हम भारत में प्राइवेट जेट का सबसे बड़ा फ्लीट चलाते हैं.”

जेट सेट गो चार्टर सर्विस से कहीं ज्यादा है. ऑफिशियल विजन के मुताबिक, कंपनी एयरक्राफ्ट, ओनरशिप, एक्सक्लूसिव मेंमरशिप ऑफर्स प्रोग्राम करते हैं. वहीं नेटवर्थ की बात करें तो वीकिपीडिया के मुताबिक, 35 वर्ष की उम्र में कनिका टेकरीवाल का नेटवर्थ 420 करोड़ का है.