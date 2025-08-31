पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन, पढ़ें खबर

पवित्र रिश्ता सीरियल में अंकिता लोखंडे की बहन के किरदार में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस प्रिया मराठे का मुंबई में 38 की उम्र में निधन हो गया है. पिछले साल से एक्ट्रेस कैंसर से जंग लड़ रही थीं. महाराष्ट्र टाइम्स के मुताबिक, प्रिया मराठे का लंबे समय से बिमारी से जूझने के बाद निधन संडे सुबह हुआ है. ट्रीटमेंट के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाईं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पवित्र रिश्ता सीरियल में अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार निभाते हुए नजर आती थीं. वहीं इस किरदार को फैंस ने काफी पसंद किया. प्रिया मराठे के निधन की खबर से सभी हैरान नजर आ रहे हैं और एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं.