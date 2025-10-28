Premanand Maharaj ने बताया खुश कैसे रहें, लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Premanand tells how to be happy : प्रेमानंद महाराज की सभा में उनसे एक भक्त ने खुश रहने का तरीका पूछा- इसपर प्रेमानंद महाराज ने बताया कि अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो सत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता-पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाने लगो तो आप भी प्रसन्न रह सकते हैं. इसके अलावा और क्या कुछ बताया प्रेमानंद जी ने खुश (Khush rehne ke tips) रहने के लिए, आइए आगे जानते हैं...

खुश रहने के लिए क्या करें - What to do to be happy

एक्सरसाइज सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखती है. यह स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है. रोजाना कुछ मिनट टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है. धीरे-धीरे यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और आपको इसका असर महसूस होने लगेगा.



भरपूर नींद लें

अच्छी नींद, हेल्दी लाइफ की नींव है. एडल्ट्स को हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. पर्याप्त नींद ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ाती है, मूड को स्टेबल रखती है और शरीर को पुनर्जीवित करती है. अगर आपको दिन में बार-बार झपकी आने लगे या फोकस करने में दिक्कत हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर ज्यादा आराम चाहता है.



कृतज्ञता (Gratitude) की प्रैक्टिस करें

कृतज्ञता (Gratitude) जीवन में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है. हर दिन उन छोटी-छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपको खुशी देती हैं, जैसे किसी को मुस्कुराकर ‘हैलो' कहना या किसी दोस्त का मदद करना. समय के साथ, यह प्रैक्टिस आपके सोचने के तरीके को बदल देगा और आप अपने जीवन की अच्छी बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे.

दोस्तों और परिजनों से मिलें

इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं. यह मायने नहीं रखता कि आपके कितने दोस्त हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं. अगर नए लोगों से मिलने में हिचक महसूस होती है, तो NGO से जुड़ें या कोई क्लास ज्वॉइन कर लें.



नेचर के करीब जाएं

आप जितना नेचर के करीब रहेंगे आपके दिमाग को उतनी ही शांति मिलेगी. हफ्ते में कम से कम 30 मिनट किसी हरी-भरी जगह पर बिताने की कोशिश करें, चाहे वो पार्क हो, बगीचा या आपके घर की छत. ये न सिर्फ आपके मूड को बेहतर करेगा, बल्कि बाहर निकलने और फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने की प्रेरणा भी देगा.

