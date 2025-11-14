बच्चों को रोज कितने अंडे खिलाना चाहिए? जानिए यहां सही क्वांटिटी

Right quantity of eggs : प्रोटीन, विटामिन, और खास करके दिमाग को तेज करने वाले कोलिन (Choline) से भरपूर, अंडा आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. अंडा बच्चों के लिए 'सुपरफूड' है. लेकिन, ज्यादातर मम्मी-पापा के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर हमें अपने लाडले को रोज कितने अंडे खिलाने चाहिए? कहीं ज्यादा खिलाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से रोज बच्चों को कितने अंडे खाने चाहिए....

उम्र के हिसाब से अंडे की सही क्वांटिटी - The right quantity of eggs according to age

जो बच्चे 1 साल के हो चुके हैं और 3 साल तक की उम्र के हैं, उन्हें आप हफ्ते में 3 से 4 पूरे अंडे खिला सकते हैं यानी अगर आप रोजाना अंडा नहीं दे रहे हैं, तो भी हफ्ते में चार दिन देना काफी है. हां, अगर आपका बच्चा ज्यादा एक्टिव है और डॉक्टर ने सलाह दी है, तो रोज एक अंडा खिलाना भी पूरी तरह सुरक्षित है. बस ध्यान रखें कि ये उनकी डाइट का अकेला प्रोटीन सोर्स न हो.

4 साल की उम्र और उससे बड़े बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से रोजाना एक अंडा खिलाने की सलाह दी जाती है. बढ़ते बच्चों के लिए रोजाना एक अंडा उनकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन D और ओमेगा-3 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का एक शानदार तरीका है.यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है.

अगर आपका बच्चा बहुत तेज भागता है, खेलता है या स्पोर्ट्स में है, तो कुछ न्यूट्रिशनिस्ट रोजाना 1 से 2 अंडे तक देने की सलाह देते हैं. लेकिन, यह उनके ओवरऑल डाइट पर निर्भर करता है.

अंडा खिलाते समय दो बातों का हमेशा ध्यान रखें

बच्चे को हमेशा अच्छे से पका हुआ अंडा ही खिलाएं.

अगर आपके बच्चे को अंडे से कोई एलर्जी है या कोई खास स्वास्थ्य समस्या है, तो मात्रा जानने के लिए अपने डॉक्टर या चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लीजिए.



