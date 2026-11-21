क्या आपके साथ भी सुबह उठते ही पेट साफ न होने की परेशानी होती है, क्योंकि पेट भारी लगे, पेट ठीक से साफ न हो, गैस बनती रहे, तो समझ लीजिए पूरा दिन खराब होने वाला है. कभी कब्ज, कभी पेट फूलना, कभी मुंह का स्वाद खराब. ये सब पेट में जमी गंदगी की निशानी है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर वैद्य राजेश कपूर ने पेट की गंदगी को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा है बताया है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय.

वैद्य जी ने कौन सा नुस्खा बताया है?

वैद्य राजेश कपूर ने दो चीजों का नुस्खा बताया है पहली चीज- पीली वाली हरड़ का चूर्ण. दूसरी चीज- पुराना गुड़ दोनों चीजें आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के यहां आसानी से मिल जाएंगी. ध्यान रहे, गुड़ नया नहीं, पुराना होना चाहिए. पुराना गुड़ ही पेट को साफ करता है. नया गुड़ कफ बनाता है और हरड़ भी पीली वाली ही लेनी है. काली हरड़ न लीजिए. पीली हरड़ पेट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है.

यहां देखें वीडियो-

कैसे लें हरड़ का चूर्ण और गुड़-

इस नुस्खे को लेने का तरीका बहुत आसान है. रात को सोने से पहले, खाने के 1-2 घंटे बाद, एक चम्मच हरड़ का चूर्ण लीजिए. अब उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ मिलाइए, लगभग एक छोटी गोली जितना. दोनों को अच्छे से मिलाकर चबा-चबाकर खा लीजिए. ऊपर से एक घूंट गुनगुना पानी पी लीजिए. बस, हो गया. इसे रोज रात को सोने से पहले लेना है. वैद्य जी कहते हैं, इसे 15-20 दिन तक लगातार लीजिए. आपको खुद ही फर्क दिखने लगेगा.

ये नुस्खा काम कैसे करता है?

हरड़ का चूर्ण- आयुर्वेद में हरड़ को मां की तरह माना गया है. ये आंतों में चिपके हुए पुराने मल को ढीला करती है. आंतों की सफाई करती है. कब्ज को खोलती है.

आयुर्वेद में हरड़ को मां की तरह माना गया है. ये आंतों में चिपके हुए पुराने मल को ढीला करती है. आंतों की सफाई करती है. कब्ज को खोलती है. पुराना गुड़- पुराना गुड़ पेट को गर्मी देता है और पाचन को तेज करता है. ये हरड़ के साथ मिलकर पेट की गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. वैद्य जी कहते हैं, जब पेट साफ होगा, तो लीवर भी अपने आप ठीक हो जाएगा. आंखों का पीलापन भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

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