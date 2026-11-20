बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अकवान आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने वाला है. इस दौरान हवां की रफ्तार 110 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. ऐसे में दोनों राज्यों में एहतियातन कदम उठाए गए हैं. ओडिशा में ही 80 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है. जबकि आंध्र प्रदेश में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. सुरक्षा के नजरिए से रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया गया है. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी से मैदानी राज्यों में भी ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में तापमान पहली बार सीजन में 10 डिग्री तक आया है. जिससे यहां सुबह-सुबह ठंड का एहसास हो रहा है.