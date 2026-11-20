Rajasthan Panchayat Election Results Live: राजस्थान पंचायत चुनाव में आज 37 जिलों के नतीजे आ रहे हैं. राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी. इन वार्डों में कुल 25 हजार 108 उम्मीदवार हैं. आज के नतीजों से ही जिलों में किसकी अध्यक्ष पद पर दावेदारी मजबूत होगी यह साफ हो जाएगा. जिस राजनीतिक दल के जितने ज्यादा पंचायत समिति के समर्थक जीतेंगे उसे अपना बोर्ड बनाना आसान हो जाएगा. पंचायत चुनावों के नतीजों पर सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. ग्रामीण क्षेत्रों में किस दल का प्रभाव ज्यादा है, इसका संकेत इन परिणामों से मिलेगा. इसके साथ ही जिला प्रमुख और प्रधान पदों के आगामी चुनावों की रणनीति भी तय होगी. राज्यभर में राजनीतिक हलचल तेज है और दोनों प्रमुख दल अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने की तैयारी में जुटे हैं. राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ.
Rajasthan Panchayat Election Result 2026 LIVE: Zila Parishad, Panchayat Samiti Counting Updates
सुबह 8 बजे से मतगणना
राज्य के सभी 37 जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी. इस बार राज्य में 41 जिलों की 1 हजार 403 जिला परिषद सीटों और 457 पंचायत समितियों की 8,245 सीटों पर चुनाव कराए गए थे. आज 20 नवंबर को 37 जिलों की 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे. जबकि कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर की 128 जिला परिषद और 702 पंचायत समिति सीटों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी. मतगणना के बाद निर्वाचित सदस्य जिला परिषद और पंचायत समितियों का गठन करेंगे. इसके बाद 25 नवंबर को 37 जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा, जबकि 27 नवंबर को पंचायत समितियों में प्रधान चुने जाएंगे. बाकी चार जिलों में जिला प्रमुख चुनाव 22 दिसंबर और प्रधान चुनाव 24 दिसंबर को होंगे.
इन नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर
इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार मैदान में हैं. पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और उनकी पत्नी कनिका सिंह, कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया, कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अमीन खान फकीर और अमरदीन फकीर जैसे कई चर्चित नाम चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के परिजन भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य बनने की दौड़ में शामिल हैं.
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Jaipur Zila Parishad Chunav: जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति का रिजल्ट भी जारी
जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति समिति का रिजल्ट भी जारी हो गया है. यहां बीजेपी समर्थित सुशीला देवी ने जीत हासिल कर ली है. जयपुर में बीजेपी के लिए अच्छी शुरुआत मानी जा रही है.
Sirohi Panchayat Results Live: सिरोही में पहला नतीजा
सिरोही जिला परिषद में पहला नतीजा आ गया है. यहां वार्ड नंबर-3 से कांग्रेस समर्थित गंगाबेन गरासिया की जीत हो गई है. आबूरोड पंचायत समिति वार्ड-3 से उन्होंने जीत हासिल की है. वह कांग्रेस समर्थित थी. सिरोही जिला परिषद की बाकि सीटों के लिए फिलहाल दावेदारी चल रही है.
Jodhpur Panchayat Results Live: जोधपुर में कांग्रेस ने बनाई बढ़त
जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है. यहां 30 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. जोधपुर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जिला है, ऐसे में यहां कांग्रेस के लिए यह बढ़त अहम मानी जा रही है. बीजेपी ने यहां अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया था.
Jaipur Panchayat Results Live: जयपुर में पहला नतीजा आया
जयपुर जिला परिषद में पहला नतीजा आ गया ह . बताया जा रहा है कि यहां वार्ड नंबर 1 से अर्जुन कुमावत लगभग जीत चुके हैं. वह बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए नतीजा अच्छी शुरुआत मानी जा रही है. जयपुर जिला परिषद में इस बार किसका दबदबा होगा, यह तो शाम तक पता चल जाएगा. लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने यहां अपना बोर्ड बनाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है.
Rajasthan Zila Parishad Results: पहला रूझान 9 से 10 बजे के बीच आएगा
राजस्थान पंचायत चुनाव में पहला रूझान 9 से 10 बजे के बीच आएगा, इसमें मतपत्रों की गणना होगी, इसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होगी. कुछ जिलों में नतीजे शाम तक जाने की संभावना भी बनती दिख रही है. बताया जा रहा है कि अंदर से बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी टिके हुए हैं.
Sikar Panchayat Results Live: सीकर में दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा
सीकर जिले में इस बार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के परिजन चुनाव मैदान में होने के कारण चुनावी मुकाबला प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला, पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला के परिजन चुनाव मैदान में हैं. इसके अलावा दातारामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत, निवर्तमान उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी इंद्रा चौधरी सहित कई भाजपा और कांग्रेस नेताओं के परिवार के सदस्यों की राजनीतिक साख भी दांव पर लगी हुई है. मतगणना के बाद आने वाले परिणाम तय करेंगे कि किस नेता के परिवार को जनता का समर्थन मिला और किसकी चुनावी प्रतिष्ठा को झटका लगा. जिला परिषद और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिहाज से भी इन परिणामों को बेहद अहम माना जा रहा है.
Sikar Panchayat Results Live: सीकर में मतगणना शुरू
सीकर में आज खुलेगा पंचायत चुनाव का पिटारा, 49 जिला परिषद और 304 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से सीकर में पंचायत राज चुनाव के मतदान के बाद आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे, सीकर जिला मुख्यालय स्थित श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. जिले के 49 जिला परिषद वार्ड और 16 पंचायत समितियों के 304 वार्डों के सदस्यों के लिए हुए मतदान की मतगणना शुरू हो चुकी है. मतगणना के लिए कॉलेज परिसर में 16 कमरों में व्यवस्था की गई है, प्रत्येक कमरे में 12-12 टेबल लगाई गई हैं. मतगणना की प्रक्रिया में सबसे पहले बैलेट पेपर के मतों की गिनती होगी. इसके बाद ईवीएम मशीनों में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रवेश सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.
Dholpur Panchayat Results Live: धौलपुर में मतगणना शुरू
धौलपुर में पंचायत चुनाव के मतगणना शुरू हो चुकी है. धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा सैंपऊ और राजाखेड़ा पंचायत समिति की मतगणना शुरू हो चुकी है. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती हो रही है. जिससे यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं. माना जा रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में पहला रुझान आ सकता है.
Rajasthan Panchayat Counting LIVE: जयपुर में 57 वार्डों में 154 उम्मीदवार
राजस्थान के जयपुर जिला परिषद में 1 जिला परिषद के लिए 57 वार्ड है, जिसमें इस बार कुल 154 उम्मीदवार मैदान में है. जबकि 22 पंचायत समिति के 386 वार्डों के लिए 1137 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है. यहां सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है.
Rajasthan Panchayat Election Result LIVE: राजस्थान में नतीजों से पहले ही बाड़ेबंदी
राजस्थान पंचायत चुनाव में नतीजों से पहले ही बाड़ेबंदी भी शुरू हो चुकी है. बताया जा रहा है कि कई जिलों में परिषदों के जिन उम्मीदवारों के जीतने के चांस हैं. वहां पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है. जयपुर, उदयपुर, चित्तोड़गढ़, बाड़मेर, झुंझनु से लेकर सभी जिलों में नजरें टिकी हुई हैं. बताया जा रहा है कि अंदर खाने बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं.
बाड़मेर में भी मुकाबला कड़ा
बाड़मेर जिले में भी मुकाबला कड़ा दिख रहा है. यहां बालाराम चौधरी, खंगार सिंह सोढ़ा और मनोहर सिंह पावड़ा बीजेपी की तरफ से मैदान में है. जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अमीन खान के बेटे फतेह खान मैदान में थे. यहां कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह गोदारा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है. जिससे बाड़मेर जिला परिषद के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं
चूरू में राजेंद्र राठौर की बहू-बेटे की किस्मत का फैसला आज
चूरू में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प हुआ है. क्योंकि यहां बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी कनिका सिंह राठौड़ भी पंचायत चुनाव में मैदान में थी. पराक्रम सिंह वार्ड नंबर 39 से मैदान में थे, जबकि कनिका सिंह राठौड़ वार्ड नंबर 23 से मैदान में थी. चूरू जिला परिषद के नतीजों को लेकर सभी की नजरें रहने वाली है.
मतगणना स्थलों पर पहुंचने लगे समर्थक
राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना शुरू होने से पहले ही समर्थकों ने स्थलों पर पहुंचना शुरू कर दिया है. हालांकि मतगणना स्थल पर पुलिस तैनात की गई है. प्रत्याशी और उनके एजेंट को पास दिखाने पर ही अंदर एंट्री मिलेगी. वहीं सभी जिलों में पंचायत समितिवार के लिए अलग-अलग डोम भी बनाए गए हैं.
नागौर में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त
नागौर जिला परिषद के नतीजों के लिए सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. 37 सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. 12 पंचायत समितियों के 213 वार्डों की होगी मतगणना, 1035 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होगा. नागौर जिले में 7.96 लाख से अधिक मतों की गिनती होगी. यहां बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी समर्थित उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला दिख रहा है.
दौसा में सुबह से हलचल
दौसा पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर आज भी सुबह से हलचल तेज है. जिला परिषद और 14 पंचायत समितियों के सदस्यों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है. जिला मुख्यालय स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. मतगणना के लिए अलग-अलग कक्षों में कुल 142 टेबलों पर होगी वोटों की गिनती होगी, जहां 5 से 12 राउंड में मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. दौसा में 12, सिकराय और लालसोट में 14-14 तथा बांदीकुई में 13 टेबलों पर होगी काउंटिंग है. मतगणना से पहले सुबह 7:15 बजे डाक मतपत्रों की गणना होगी और 7:45 बजे खुलेंगे ईवीएम के स्ट्रांग रूम खुलेंगे. मतगणना स्थल पर सुबह 6 से 7:30 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश, मोबाइल ले जाने पर भी रहेगी पाबंदी.
जयपुर में 98 टेबल लगाई
जयपुर जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना आज हो रही है. यहां पर कुल 98 टेबल लगाई है, जिसमें 22 पंचायत समितियों के लिए अलग-अलग 22 रूम बनाए गए हैं. जयपुर में जिला परिषद के 57 वार्डों के नतीजे आज आ रहे हैं.
राजस्थान पंचायत चुनाव रिजल्ट
राजस्थान पंचायत चुनाव के 37 जिलों में आज नतीजे आ रहे हैं. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है. नतीजों को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है. वहीं अन्य सभी जिलों में मतगणना स्थलों पर लोगों को पहुंचना शुरू हो गया है. राजस्थान पंचायत चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को परिजन भी मैदान में उतर हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा.