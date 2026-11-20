Rajasthan Panchayat Election Results Live: राजस्थान पंचायत चुनाव में आज 37 जिलों के नतीजे आ रहे हैं. राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी. इन वार्डों में कुल 25 हजार 108 उम्मीदवार हैं. आज के नतीजों से ही जिलों में किसकी अध्यक्ष पद पर दावेदारी मजबूत होगी यह साफ हो जाएगा. जिस राजनीतिक दल के जितने ज्यादा पंचायत समिति के समर्थक जीतेंगे उसे अपना बोर्ड बनाना आसान हो जाएगा. पंचायत चुनावों के नतीजों पर सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. ग्रामीण क्षेत्रों में किस दल का प्रभाव ज्यादा है, इसका संकेत इन परिणामों से मिलेगा. इसके साथ ही जिला प्रमुख और प्रधान पदों के आगामी चुनावों की रणनीति भी तय होगी. राज्यभर में राजनीतिक हलचल तेज है और दोनों प्रमुख दल अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने की तैयारी में जुटे हैं. राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ.

Rajasthan Panchayat Election Result 2026 LIVE: Zila Parishad, Panchayat Samiti Counting Updates

सुबह 8 बजे से मतगणना

राज्य के सभी 37 जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी. इस बार राज्य में 41 जिलों की 1 हजार 403 जिला परिषद सीटों और 457 पंचायत समितियों की 8,245 सीटों पर चुनाव कराए गए थे. आज 20 नवंबर को 37 जिलों की 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे. जबकि कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर की 128 जिला परिषद और 702 पंचायत समिति सीटों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी. मतगणना के बाद निर्वाचित सदस्य जिला परिषद और पंचायत समितियों का गठन करेंगे. इसके बाद 25 नवंबर को 37 जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा, जबकि 27 नवंबर को पंचायत समितियों में प्रधान चुने जाएंगे. बाकी चार जिलों में जिला प्रमुख चुनाव 22 दिसंबर और प्रधान चुनाव 24 दिसंबर को होंगे.

इन नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर

इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार मैदान में हैं. पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और उनकी पत्नी कनिका सिंह, कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया, कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अमीन खान फकीर और अमरदीन फकीर जैसे कई चर्चित नाम चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के परिजन भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य बनने की दौड़ में शामिल हैं.

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