India vs Nepal LIVE Score, Asia Cup Rising Stars Updates: ACC पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में नेपाल के खिलाफ भारत-A की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक शर्मा और आयुष बडोनी पावरप्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई. हालांकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा और 32 गेंदों में 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर पवन सर्राफ ने उन्हें बोल्ड कर भारत -A को तीसरा बड़ा झटका दे दिया. 10.3 ओवर के बाद भारत-A का स्कोर 41/3 है और अब कप्तान तिलक वर्मा पर पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

नेपाल प्लेइंग इलेवन: अर्जुन कुमल, कुशल भुर्टेल, बसीर अहमद, लोकेश बाम, दीपक डुमरे (विकेटकीपर), ललित राजबंशी, नंदन यादव, पवन सर्राफ, राशिद खान, संदीप लामिछाने (कप्तान), प्रैटिस जीसी

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव