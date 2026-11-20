India vs Nepal LIVE Score, Asia Cup Rising Stars Updates: ACC पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में नेपाल के खिलाफ भारत-A की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक शर्मा और आयुष बडोनी पावरप्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई. हालांकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा और 32 गेंदों में 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर पवन सर्राफ ने उन्हें बोल्ड कर भारत -A को तीसरा बड़ा झटका दे दिया. 10.3 ओवर के बाद भारत-A का स्कोर 41/3 है और अब कप्तान तिलक वर्मा पर पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
नेपाल प्लेइंग इलेवन: अर्जुन कुमल, कुशल भुर्टेल, बसीर अहमद, लोकेश बाम, दीपक डुमरे (विकेटकीपर), ललित राजबंशी, नंदन यादव, पवन सर्राफ, राशिद खान, संदीप लामिछाने (कप्तान), प्रैटिस जीसी
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव
India A vs Nepal LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट
11वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेपाल को बड़ी सफलता मिली. पवन सर्राफ ने सेट बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बोल्ड कर भारत-A को तीसरा झटका दिया. सूर्यवंशी ने 32 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. अभिषेक शर्मा और आयुष बडोनी के बाद अब वैभव का विकेट भी गिर चुका है, जिससे भारत-A की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
India A vs Nepal LIVE Score: अभिषेक के बाद आयुष भी OUT
भारत-A को पावरप्ले के आखिरी ओवर में दूसरा झटका लगा है. स्पिनर ललित राजबंशी ने अपनी गेंद पर आयुष बडोनी को आगे निकलकर शॉट खेलने के लिए ललचाया. बडोनी गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सके और विकेटकीपर दीपक डुमरे ने उन्हें स्टंप कर दिया. बडोनी 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारत-A का स्कोर दबाव में आ गया.
India A vs Nepal LIVE Score: अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर आउट
भारत-A को पारी की शुरुआत में बड़ा झटका लगा है. छठे ओवर की पहली गेंद पर नंदन यादव ने अभिषेक शर्मा (9) को सब्स्टीट्यूट फील्डर अभिषेष गौतम के हाथों कैच करा दिया. अभिषेक 13 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और भारत-A का पहला विकेट गिर गया.
India A vs Nepal LIVE Score: पावरप्ले में अभिषेक शर्मा ने दिखाया दम
शुरुआती तीन ओवरों तक नेपाल के गेंदबाजों ने भारत-A के बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने नंदन यादव को फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दबाव कम किया. 4 ओवर के बाद भारत-A का स्कोर 12/0 है.
India A vs Nepal LIVE Score: नेपाल के गेंदबाजों ने कसा शिकंजा
नेपाल के गेंदबाजों ने शुरुआती दो ओवरों में भारत-A के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरे ओवर में नंदन यादव ने कसी हुई गेंदबाजी की और अभिषेक शर्मा को बड़े शॉट लगाने से रोके रखा. 2 ओवर के बाद भारत-A का स्कोर 4/0 है.