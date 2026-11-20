VIRAL VIDEO: भारतीय रेल में सफर सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि अनूठे अनुभवों का हिस्सा बनना है. कुछ ऐसा ही अनुभव दक्षिण कोरिया की मशहूर ट्रैवल व्लॉगर सिंडी को हुआ, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल "CARPE CINDY" पर उदयपुर से जयपुर तक के सफर का एक मजेदार व्लॉग साझा किया है. अकेले सफर पर निकलीं सिंडी को ट्रेन में कॉलेज छात्रों का एक ग्रुप मिला, जिसके बाद भाषा की दीवारें टूट गईं और खेल का सिलसिला शुरू हो गया. भारतीय दोस्तों ने सिंडी को ताश के साथ-साथ बचपन के पारंपरिक खेल 'चिड़िया उड़' और 'राजा-मंत्री, चोर-सिपाही' सिखाए. 'गाय उड़' और 'बंदर उड़' जैसे मजेदार मोड़ों के बीच सिंडी अपनी सूझबूझ से यह गेम जीत गईं. जयपुर स्टेशन तक सिंडी इस ग्रुप की पक्की दोस्त बन चुकी थीं. विदा लेते हुए उन्होंने भारतीय मेहमाननवाजी का शुक्रिया अदा किया. सिंडी ने बताया कि वह पहले ट्रेन में डरते-डरते चढ़ीं थीं लेकिन बाद में भारतीयों ने मेरा सारा डर भगा दिया.

अजनबियों से दोस्ती और खेलों का दौर

ट्रेन के चलते ही सिंडी की मुलाकात कुछ भारतीय कॉलेज दोस्तों के ग्रुप से हुई, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे. फिर क्या था, भाषा की दीवारें टूट गईं और अजनबियों का यह सफर हंसी-मजाक की पटरी पर दौड़ पड़ा. भारतीय दोस्तों ने सिंडी को ताश के पत्तों से लेकर बचपन के वो मशहूर खेल सिखाए, जिन्हें खेलकर हर भारतीय बड़ा हुआ है.

जब उड़ गई गाय और बंदर!

इस सफर का सबसे मजेदार हिस्सा तब शुरू हुआ जब ट्रेन में 'चिड़िया उड़, तोता उड़' का देसी वर्जन खेला गया. खेल के दौरान मस्ती का आलम यह था कि जब एक दोस्त ने हवा में उंगली उठाने के उत्साह में 'गाय उड़' और 'बंदर उड़' कहा, तो सिंडी को छोड़कर बाकी सब अपनी उंगलियां हवा में उठा बैठे. सिंडी अपनी सूझबूझ से यह गेम जीत गईं और हंसते हुए बोलीं, "मुझे नहीं पता इन लोगों ने उड़ती हुई गाय कहां देख ली." इसके बाद हंसी के ठहाकों से पूरा डिब्बा गूंज उठा.

राजा-मंत्री और चोर-सिपाही का खेल

मनोरंजन यहीं खत्म नहीं हुआ. दोस्तों ने सिंडी को सदियों पुराना और भारत के हर घर में खेला जाने वाला 'राजा-मंत्री, चोर-सिपाही' का खेल भी खिलाया. सिंडी को खेल के नियम समझाए गए कि कैसे 'वज़ीर' को चोर का पता लगाना होता है. सिंडी ने टूटी-फूटी अंग्रेजी और इशारों की मदद से इस खेल का पूरा लुत्फ उठाया और भारतीय संस्कृति के इस अनूठे रंग में पूरी तरह रंग गईं.



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विदा लेते हुए कहा- शुक्रिया भारत!

जयपुर स्टेशन आने तक सिंडी इस ग्रुप की पक्की दोस्त बन चुकी थीं. सिंडी ने बताया कि भारत की उनकी यह दूसरी यात्रा है और जयपुर इस ट्रिप का आखिरी पड़ाव. चलते-चलते उन्होंने भारतीय रेल, यहां के जिंदादिल लोगों और मेहमाननवाजी का शुक्रिया अदा किया. सिंडी का यह व्लॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं- "यही तो असली भारत है."



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