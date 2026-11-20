भारत में गेहूं के रकबे यानी उसकी खेती के दायरे में पिछले 26 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट आने की संभावना है. इसका कारण यह है कि एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कमजोर मानसून के कारण खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसान बेहतर मुनाफे की तलाश में दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार उसे यह जानकारी उद्योग जगत के अधिकारियों ने दी है. बुआई में आई इस कमी और 'अल नीनो' (El Niño) मौसम पैटर्न के कारण पैदावार कम होने के खतरे से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में उत्पादन घटने की आशंका है. इससे गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयासों में मुश्किलें आ सकती हैं.

इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भुटेकर ने कहा कि गेहूं की फसल को कम से कम चार से पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास फसल बोने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है. इसलिए हमने गेहूं की जगह चने की बुआई का फैसला किया, क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है.

अल नीनो ने बढ़ाई पानी की किल्लत

भारत की मुख्य सर्दियों की फसल गेहूं है, जिसे बोने की जमीन के लिए सरसों, चना और मक्का से मुकाबला करना पड़ता है. बता दें कि भारत में जून-सितंबर के दौरान मानसून की बारिश एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कम रही. 'अल नीनो' के प्रभाव के कारण पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में बारिश औसत से 41% तक कम दर्ज की गई.

रिपोर्ट के अनुसार कृषि व्यापार कंपनी 'ओलम एग्री इंडिया' के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता ने कहा कि अन्य फसलों की तुलना में गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता होती है. लेकिन इस साल कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि किसान गेहूं की कम बुआई करें.

26 सालों में सबसे बड़ी गिरावट

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर तक 5 मिलियन हेक्टेयर (12 मिलियन एकड़) क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 15.3% कम है. उद्योग जगत के 10 अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, 2026/27 सीजन में गेहूं की बुआई पिछले साल के रिकॉर्ड 33.6 मिलियन हेक्टेयर (83 मिलियन एकड़) से लगभग 6% कम रहने की उम्मीद है.

यह 2000/01 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी, जिससे गेहूं के तहत आने वाला कुल रकबा पिछले चार वर्षों के सबसे निचले स्तर 31.58 मिलियन हेक्टेयर (78 मिलियन एकड़) पर आ जाएगा.

दूसरे फसलों की तरफ जा सकते हैं किसान

हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख उत्तरी राज्यों में, जहां सिंचाई की अच्छी सुविधाएँ मौजूद हैं, वहां गेहूं के रकबे में कोई खास बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. लेकिन उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि अन्य राज्यों के किसान गेहूं की जगह ऐसी फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कि चना और सरसों.

उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश की एक आटा मिल के निदेशक संदीप बंसल ने बताया कि इन फसलों के दाम गेहूं के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से किसान गेहूं की खेती का रकबा कम करके दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं. बंसल ने कहा, "आमतौर पर किसान सबसे पहले गेहूं की खेती करना पसंद करते हैं, लेकिन इस साल दूसरी फसलों से बेहतर मुनाफा मिल रहा है."