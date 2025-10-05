भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की फिटनेस का क्या है राज, जानिए यहां

विज्ञापन
सिर्फ वर्कआउट से ही बात नहीं बनती, सही डाइट भी उतनी ही जरूरी है.

 Pawan singh work plan : भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, जिनका नाम सुनते ही फैंस झूम उठते हैं, सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग और गानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कमाल की फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे पवन सिंह खुद को एकदम फिट रखते हैं, और यही वजह है कि उनकी फिल्में और गाने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी वर्कआउट वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस भी फिटनेस के लिए मोटिवेट होते हैं. अगर आप भी पवन सिंह जैसे मस्कुलर और फिट बनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज...

जिम है पवन सिंह का दूसरा घर

पवन सिंह अपनी मस्कुलर बॉडी को बनाए रखने के लिए रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाते हैं. उनका वर्कआउट रूटीन काफी इंटेंस होता है, जिसमें वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और कई तरह की एक्सरसाइज शामिल होती हैं. वो हर एक्सरसाइज को पूरी लगन और जोश के साथ करते हैं, ताकि उनकी बॉडी हमेशा शेप में रहे. उनके वर्कआउट वीडियो देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बल्कि उसे एन्जॉय कर रहे हैं.

स्पेशल डाइट प्लान जो रखता है फिट

सिर्फ वर्कआउट से ही बात नहीं बनती, सही डाइट भी उतनी ही जरूरी है. पवन सिंह एक बहुत ही खास डाइट प्लान फॉलो करते हैं, जिसे उनके ट्रेनर ने उनके लिए तैयार किया है. 

ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं

पवन सिंह अपने दिन की शुरुआत एक हैवी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से करते हैं. इसमें चार उबले अंडे, दूध और ब्रेड शामिल होते हैं. अंडे प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं, जो मसल्स बनाने और उन्हें रिपेयर करने में मदद करते हैं. दूध कैल्शियम और प्रोटीन देता है, जबकि ब्रेड एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स.

लंच और डिनर में क्या है शामिल

पवन सिंह का लंच और डिनर प्लान थोड़ा हटकर है, जो उन्हें फिट रखने में बहुत मदद करता है. वो हफ्ते में तीन दिन सूप और सलाद पर फोकस करते हैं. सूप और सलाद हल्के होते हैं, जिनमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा, जो उन्हें फिट और एक्टिव रखते हैं. बाकी के चार दिन वो प्रॉपर इंडियन खाना खाते हैं, जिसमें दाल, सब्जी और रोटी शामिल होती है. ये उन्हें जरूरी पोषक तत्व और एनर्जी देते हैं.

नॉनवेज के हैं शौकीन

पवन सिंह नॉनवेज खाने के भी शौकीन हैं, लेकिन वो इसे हेल्दी तरीके से खाते हैं. उन्हें ग्रिल्ड मछली और वेजिटेबल सूप पीना बहुत पसंद है.

चीट मील के बाद दोगुनी मेहनत

पवन सिंह की चीट मील का तरीका थोड़ा अलग हैं, तो उसके बाद वो दोगुनी एक्सरसाइज कर वापस ट्रैक पर लौट आते हैं. ये दिखाता है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर कितने सीरियस हैं और कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस रखते हैं.

