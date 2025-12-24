विज्ञापन

डेली रूटीन में ये 3 आदतें अपनाएं, सालों-साल रहेंगे फिट और मजबूत, वजन भी रहेगा कंट्रोल, फिटनेस कोच से जानिए

Daily Routine Habits: फिटनेस ट्रेनर राज गणपति के मुताबिक, अपनी दिनचर्या को संतुलित करने के लिए सुबह एक्टिव और शाम को आरामदायक बनाना जरूरी है.

Read Time: 3 mins
डेली रूटीन में ये 3 आदतें अपनाएं, सालों-साल रहेंगे फिट और मजबूत, वजन भी रहेगा कंट्रोल, फिटनेस कोच से जानिए
Daily Routine Habits
Daily Routine Habits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ही आम हो गई है, जिसमें वजन बढ़ना सबसे पहले स्थान पर आता है. वजन बढ़ने के साथ-साथ शरीर कई बीमारियों की चपेट में आने लगता है. वजन घटाना और फिट रहना अक्सर एक बार में होने वाला उपाय नहीं है, असली चुनौती तो लक्ष्य हासिल करने के बाद ही शुरू होती है. दुबला-पतला, मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत आवश्यक है. चेनई के फिटनेस ट्रेनर राज गणपति ने हेल्दी और फिट रहने के लिए रोजाना की 5 आसान आदतों शेयर की हैं, जो वजन को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगी.

एनर्जेटिक सुबह और आरामदायक शाम

फिटनेस ट्रेनर राज गणपति के मुताबिक, अपनी दिनचर्या को संतुलित करने के लिए सुबह एक्टिव और शाम को आरामदायक बनाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि ऐसा करने से दिन में अधिक काम किया जा सकता है और शाम को आराम मिलता है, इससे शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और वे दिनभर एक्टिव रहते हैं.

हर खाने में प्रोटीन

फिटनेस ट्रेनर के मुताबिक, हर खाने में प्रोटीन जरूरी है. वह अपने 99.9% भोजन में प्रोटीन शामिल करते हैं, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थाली में हमेशा किसी न किसी रूप में प्रोटीन मौजूद होता है.

7 घंटे की नींद

एक्सपर्ट के मुताबिक, रोजाना 7 घंटे की नींद लेना बहुत ही जरूरी है. अगर रात में कम सोते हैं, तो दिन में नाप लेना जरूरी है. दिन में कम से कम 7 घंटे की नींद लेने से सेहत के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाव होता है.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

हेल्दी और फिट रहने के लिए सप्ताह में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है. एक भी सप्ताह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वजन, रेजिस्टेंस बैंड या अपने शरीर के वजन का उपयोग किया जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

