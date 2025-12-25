पवन सिंह के साथ नजर आईं मिस्ट्री गर्ल! तस्वीर वायरल हुई तो पता चला ये तो

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है उनकी आने वाली नई फिल्म और उसमें लीड रोल में नजर आने वाली नई एक्ट्रेस महिमा सिंह. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ताल्लुक रखने वाली महिमा सिंह हाल ही में पवन सिंह के साथ ली गई कुछ तस्वीरों के कारण सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. ये तस्वीरें वायरल होते ही फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा हो गई है. खबरों के मुताबिक महिमा इसी फिल्म में पवन सिंह के साथ लीड रोल निभाती दिखेंगी, हालांकि फिल्म का ऑफीशियल नाम अभी सामने नहीं आया है.

पवन सिंह के साथ काम करने वाली कई नई एक्ट्रेसेज पहले भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं. उनकी फिल्मों की पॉपुलैरिटी और स्टार पावर नए टैलेंट को पहचान दिलाने में अहम किरदार निभाती हैं. इसी कड़ी में अब महिमा सिंह का नाम भी जुड़ रहा है. इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि महिमा की स्क्रीन पर मौजूदगी और कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रेसिव है, जो उन्हें जल्द ही अलग मुकाम दिला सकता है.

फैंस खासतौर पर दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वायरल हुई तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और तालमेल साफ झलक रहा है. बताया जा रहा है कि कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री ताजगी भरी और दमदार है, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी. महिमा भी इस प्रोजेक्ट को अपने करियर के लिए बेहद खास मान रही हैं और इसे एक बड़ा ब्रेक समझ रही हैं.

पवन सिंह का नाम भोजपुरी जगत में पहले से ही अलग मुकाम रखता है. उन्होंने गानों से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक के जरिए इस इंडस्ट्री को नया मुकाम दिया है. उनकी फिल्में अब सिर्फ बिहार-यूपी तक ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे भोजपुरी दर्शकों के बीच भी बेसब्री से इंतजार की जाती हैं.

ऐसे में पवन सिंह और महिमा सिंह की यह नई जोड़ी इंडस्ट्री के लिए एक ताजा और रोमांचक शुरुआत साबित हो सकती है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. अब बस इंतजार है कि बड़े पर्दे पर यह जोड़ी किस तरह का जलवा दिखाती है!