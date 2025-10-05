विज्ञापन
Glowing skin tips : चमकदार और बेदाग त्वचा के लिए पिएं ये हरी चीज का जूस

आंवले में मौजूद पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इसमें मौजूद आयरन और कैल्शियम त्वचा और हड्डियों को मजबूती देते हैं, जबकि क्रोमियम शुगर लेवल और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है.

Glowing skin tips : चमकदार और बेदाग त्वचा के लिए पिएं ये हरी चीज का जूस
आंवला रक्त को शुद्ध करने में भी सहायक है. यह खून की गुणवत्ता को सुधारता है जिससे मुंहासे, पिंपल्स और त्वचा की एलर्जी जैसी समस्याएं कम होती हैं.

Skin care tips : हर कोई स्वस्थ और खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों को पर्सनल केयर के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है. ऐसे में आंवला का सेवन करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. आयुर्वेद में आंवला को न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि सौंदर्य का भी रक्षक माना गया है. 

आंवला को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को पुनः ऊर्जावान और युवा बनाए रखता है. इसमें पोषण का भंडार होता है और यह शरीर के भीतर से त्वचा को निखार प्रदान करता है.

आंवला के पोषक तत्व

आंवला के पोषक तत्वों की बात करें तो यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है. इसमें संतरे से करीब 20 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. कोलेजन त्वचा को मजबूत और लचीला बनाए रखता है, जिससे झुर्रियां देर से आती हैं और चेहरा जवां दिखता है.

आंवले के फायदे

  • नियमित सेवन से त्वचा में नैचुरल ग्लो आता है. पिग्मेंटेशन और डार्क सर्कल्स कम होते हैं. यही वजह है कि आंवला को एंटी-एजिंग सुपरफूड कहा जाता है.
  • भारतीय रसोई में आंवले का अचार भी बेहद लोकप्रिय है. इसमें स्वाद और पोषण का अद्भुत संगम होता है. अचार बनने की प्रक्रिया में फर्मेंटेशन होता है, जिससे कुछ पोषक तत्व और अधिक सक्रिय हो जाते हैं. हालांकि, इसमें नमक और तेल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.

कैसे करें आंवले का सेवन 

आंवला को कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है. आंवला जूस रोजाना खाली पेट 30 मिलीलीटर पीना सबसे लाभकारी माना जाता है. सूखा आंवला पाउडर शहद या पानी के साथ लिया जा सकता है. आंवला मुरब्बा स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है. बालों के लिए आंवला तेल और चेहरे के लिए आंवला फेस पैक त्वचा व बालों दोनों को स्वस्थ बनाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

