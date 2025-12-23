Bhagyashree Quick Workout: जिम के बिना घर पर कहीं भी करें ये क्विक वर्कआउट, एक्ट्रेस भाग्यश्री ने बताया कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का शानदार वर्कआउट

Bhagyashree Quick Workout: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास रोज जिम जाने का समय नहीं होता, लेकिन घर पर या बाहर भी किए जा सकने वाले आसान एक्सरसाइज से एक्टिव रहना संभव है. अभिनेत्री और पोषण विशेषज्ञ भाग्यश्री ने भले ही बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी बना ली हो, लेकिन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति अपने जुनून के जरिए वे अपने प्रशंसकों से जुड़ी हुई हैं. एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए क्विक वर्कआउट रूटीन बताया है, जिसे आसानी से कभी भी घर पर किया जा सकता है.

अभिनेत्री और नूट्रिशनिस्ट भाग्यश्री के मुताबिक, जब आप छुट्टी पर होते हैं, तो आप जिम में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में घर पर कुछ एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो आपके ऊपरी और निचले शरीर पर काम करता है.

रिवर्स लंग्स विद फ्रंट रोस

यह एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करती है, साथ ही आपके ऊपरी पीठ, कंधों और हाथों को भी मजबूत बनाती है. रिवर्स लंग्स विद फ्रंट रोस को करने करने के लिए एक डंबल को दोनों हाथ में पकड़ें, एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं और लंग्स की स्थिति में आएं. अपने पीछे के घुटने को जमीन की ओर लाएं और फ्रंट रोस करें. फिर वापस खड़े हो जाएं और पैर बदलें.

यह एक्सरसाइज आपके निचले शरीर को मजबूत बनाती है, संतुलन और स्थिरता में सुधार करती है और आपके दिल की हेल्थ अच्छी होती है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक डंबल को दोनों हाथ में पकड़ें. एक पैर को आगे की ओर ले जाएं और लंग्स की स्थिति में आएं. अपने सामने के पैर से धक्का दें और पीछे के पैर को आगे की ओर ले जाएं. इस प्रक्रिया को दोहराएं. भाग्यश्री के मुताबिक, इन एक्सरसाइज को 3 सेट में 20 रेप्स के लिए करें और आप अपने दिन के लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.