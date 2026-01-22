पद्म भूषण से सम्मानित, 50 साल के अनुभव वाले डॉ एसके सरीन ने बताया फैटी लिवर में शराब पी सकते हैं या नहीं, जानें

Can You Have Alcohol With A Fatty Liver: फैटी लिवर की समस्या आम बन गई है, कई लोग इस दिक्कत का शिकार होने के बाद भी शराब पीना नहीं छोड़ पाते, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या फैटी लिवर की समस्या में शराब पीनी चाहिए या नहीं? आज हम आपको डॉ. शिव कुमार सरीन, जो एक मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट (लिवर विशेषज्ञ) हैं उनके द्वारा बताई गई कुछ जरूरी बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं फैटी लिवर में शराब पीना सही है या नहीं?

अगर मैं शराब पीना बंद कर दूं तो क्या मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा?

चलिए जानते हैं अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है, प्लस वो ऐल्कोहॉल लेते हैं, तो ये उनके लिवर के लिए कितना खतरना है. डॉक्टर शिव कुमार सरीन के मुताबिक यह बिल्कुल अच्छा नहीं है. डॉक्टर ने आगे बताया ऐसे लोगों में, जिन लोगों के पहले से लिवर में फैट है और इसमें अगर वह शराब पीते हैं, तो यह लगभग दो दशमलव दो गुना यानि की 125% ज्यादा परेशानियों को बढ़ा सकता है. डॉक्टर के अनुसार ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. इन लोगों में कम अमाउंड में ऐल्कोहॉल लेने से भी लिवर में फैट बैठ जाता है, जो पीलिया यानि जॉन्डिस जल्दी हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार इन लोगों का 5 से 7 साल में ही लिवर बोल जाता है.

शराब छोड़ने से क्या फायदे होते हैं?*

लिवर के सेल्स तेजी से रिकवर करते हैं.

लिवर में हो रही सूजन कम हो सकती है.

लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है.

सेहत पर अच्छा असर पड़ता है.

