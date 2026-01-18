विज्ञापन
शराब और जंक फूड ने किया दिल्ली के लोगों का लिवर खराब! एक साल में 20% बढ़ीं मौतें

Liver Damage: लिवर शरीर से खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालने का काम करता है. लेकिन, जब इसी लिवर पर लगातार गलत आदतों का दबाव पड़ता है, तो नतीजा गंभीर बीमारी के रूप में सामने आता है.

Delhi Liver Damage: लगातार शराब का सेवन लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.

Liver Health: दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है. लंबे ऑफिस ऑवर, तनाव, बाहर का खाना, शराब का बढ़ता चलन और शारीरिक मेहनत की कमी ने राजधानी के लोगों को धीरे-धीरे बीमार बना दिया है. पहले जो बीमारियां उम्र के आखिरी पड़ाव में होती थीं, अब वही समस्याएं युवाओं और मध्यम आयु के लोगों में भी दिखने लगी हैं. इन्हीं में से एक गंभीर बीमारी है लिवर डिजीज, जो अब दिल्ली में मौत की बड़ी वजह बनती जा रही है.

सरकारी आंकड़े इस खतरे की साफ तस्वीर पेश करते हैं. लिवर हमारे शरीर का बेहद अहम अंग है, जो खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालने का काम करता है. लेकिन, जब इसी लिवर पर लगातार गलत आदतों का दबाव पड़ता है, तो नतीजा गंभीर बीमारी और समय से पहले मौत के रूप में सामने आता है.

2023-2024 के आंकड़े क्या कहते हैं?

दिल्ली के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक, साल 2023 में लिवर डिजीज से 3,200 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थीं. वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर करीब 3,800 तक पहुंच गई. यानी सिर्फ एक साल के अंदर ही लिवर से जुड़ी मौतों में लगभग 18-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह इजाफा अचानक नहीं हुआ है, बल्कि कई सालों से चली आ रही गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है, जो अब खतरनाक रूप ले रही है.

क्यों बढ़ रहा है लिवर डिजीज का खतरा?

डॉक्टरों के अनुसार, लगातार शराब का सेवन लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा जंक फूड, तला-भुना खाना, ज्यादा मीठे ड्रिंक्स, देर रात खाना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी लिवर में फैट जमा होने का कारण बनती है.

आज फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं. 30-40 साल की उम्र में ही लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं. कई मामलों में तो बीमारी तब सामने आती है, जब लिवर काफी हद तक खराब हो चुका होता है.

क्या है बचाव का रास्ता

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवर डिजीज से बचाव मुश्किल नहीं है, बस समय रहते आदतों में बदलाव जरूरी है. शराब से दूरी बनाना, घर का सादा और संतुलित खाना, जंक फूड कम करना और रोजाना थोड़ा-बहुत व्यायाम लिवर को हेल्दी रख सकता है.

इसके साथ ही वजन कंट्रोल में रखना और समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना भी बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से गलत लाइफस्टाइल अपना रहे हैं.

अगर अभी भी नहीं संभले, तो आने वाले सालों में दिल्ली में लिवर डिजीज से जुड़े आंकड़े और ज्यादा डराने वाले हो सकते हैं. बेहतर सेहत के लिए आज लिया गया छोटा फैसला, कल बड़ी परेशानी से बचा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

