क्या बासी चावल खाने से मोटापा और डायबिटीज होता है? स्टोर करने का तरीका बताता है नुकसान होगा या फायदा, जानिए

Rice Storage Tips: बहुत से लोग बचा हुआ चावल अगली सुबह या रात में फिर से खा लेते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा गरम कर लेंगे, क्या हर्ज? जबकि कुछ कहते हैं, बासी चावल तो अखेर जहर है. सच्चाई इन दोनों के बीच है सही तरीके से रखा और संभाला गया बचा हुआ चावल फायदा भी दे सकता है और गलत तरीके से रखा हुआ गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है. एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (एपीजेसीएन) नाम के मेडिकल न्यूट्रिशन जर्नल में दिखाया है कि पके हुए चावल को ठंडा करने से उसमें रेसिस्टेंट स्टार्च बनता है, जो चीनी के रिस्पॉन्स को कम कर सकता है, वहीं अगर चावल कमरे पर घंटों पड़ा रहे तो उसमें Bacillus cereus जैसे बैक्टीरिया के कारण फूड-पॉइज़निंग का खतरा बन सकता है.

क्या है रेसिस्टेंट स्टार्च और उसका फायदा?

जब हम चावल पकाते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं, तो स्टार्च की संरचना बदल जाती है और उसका एक भाग रेसिस्टेंट बनकर पेट में टूटकर ग्लूकोज नहीं बनता. इस रेसिस्टेंट स्टार्च का असर फाइबर जैसा होता है. यह आंत के लाभकारी बैक्टीरिया को फ़ीड करता है और खाने के बाद खून में शुगर बढ़ने की रफ्तार धीमी कर देता है. इसलिए कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखे हुए चावल को फिर गर्म करने पर भी उसका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ताजे चावल से कम होता है. इसका मतलब है डायबिटीज या वजन कंट्रोल करने वालों को मामूली लाभ मिल सकता है पर यह चमत्कार नहीं, एक छोटा सा मददगार कदम है.

बैक्टीरिया और फूड-पॉइजनिंग का खतरा कब?

दूसरी तरफ, चावल में Bacillus cereus नामक बैक्टीरिया के बीज (spores) मौजूद हो सकते हैं. पकने पर यह मर जाते हैं लेकिन उनके जहरीले टॉक्सिन कमरे के तापमान पर लंबे समय तक पड़ने पर बन सकते हैं. ये टॉक्सिन दुबारा गर्म करने से भी नष्ट नहीं होते. ऐसे संक्रमित चावल खाने पर उल्टी, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षण तेजी से (कुछ घंटे में) आ सकते हैं. इसलिए स्टोरेज और हैण्डलिंग बहुत मायने रखती है.

बासी चावल खाने कुछ आसान नियम

1. चावल बनाने के बाद 1-2 घंटे के अंदर ठंडा कर के फ्रिज में रखें.

2. फ्रीज करने के लिए छोटे पैक बनाएं ताकि जल्दी ठंडा हो.

3. फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखें.

4. दो से तीन दिन से ज्यादा न रखें.

5. अगर चावल बदबूदार, चिपचिपा या बदला हुआ लगे तो फेंक दें

6. रि-हीट करते समय चावल को अच्छी तरह गरम करें (पूरा गर्म हो) पर याद रखें कि अगर टॉक्सिन बन गया है तो गर्म करने से भी वो नहीं जाएगा.

तो रात में बचे चावल वरदान भी बन सकता है और खतरा भी. यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे कैसे संभाला और रखा. अगर आप ताजा तरीके से पकाकर तुरंत नहीं खा रहे हैं तो चावल को जल्दी ठंडा कर के फ्रिज में रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)