फैटी लिवर से बचाव का आसान तरीका: जानिए क्या खाएं और क्या न खाएं

Fatty Liver Ko Kaise Thik Kare Hindi: अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर हेल्दी रहे, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं.

इन चीजों को करेंगे सेवन तो कभी नहीं होगी फैटी लिवर की समस्या

Fatty Liver Ko Kaise Thik Kare Hindi: आजकल फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह गलत खान-पान है. अच्छी बात यह है कि सही डाइट अपनाकर लिवर की सेहत को काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है. कुछ खाद्य पदार्थ लिवर में जमी चर्बी को कम करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ चीजें इसे और बिगाड़ देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर हेल्दी रहे, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं.

ब्लैक कॉफी | Black Coffee for Liver Health

ब्लैक कॉफी को लिवर के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है. रिसर्च के मुताबिक, यह लिवर में चर्बी और फाइब्रोसिस के खतरे को कम कर सकती है. बिना चीनी और बिना क्रीम की ब्लैक कॉफी लिवर को सुरक्षा देने में मदद करती है.

अंडे और हेल्दी फैट्स | Eggs & Healthy Fats

अंडे हाई-क्वालिटी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं और इनमें शुगर नहीं होती. इसी तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है और लिवर की सूजन को कम करता है. फैटी फिश जैसे सैल्मन और मैकेरल में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड लिवर की चर्बी घटाने में मदद करते हैं.

हरी सब्जियां और दालें | Leafy Greens & Legumes

पालक, मेथी और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर फाइबर होता है, जो लिवर के डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है. दालें और बीन्स मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती हैं, जिससे फैटी लिवर की समस्या में सुधार हो सकता है.

बेरीज: छोटे फल, बड़ा फायदा | Are Berries Good For Fatty Liver

बेरीज में मौजूद पॉलीफेनॉल्स लिवर सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. ये फल कम मात्रा में भी लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं.

इन चीजों से रखें दूरी | What Are The Worst Foods For Fatty Liver

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद ब्रेड और मैदा लिवर में चर्बी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ ही लेना बेहतर है. शराब लिवर के लिए सीधा जहर है और फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण बन सकती है. वहीं, मीठे ड्रिंक्स और फलों के जूस लिवर में सबसे जल्दी चर्बी जमने की वजह माने जाते हैं.

लिवर की सेहत दवाओं से नहीं, रोज की सही डाइट से बनती है. अगर आप सही चीजें डाइट में शामिल करते हैं और गलत आदतों से दूरी बनाते हैं, तो फैटी लिवर को कंट्रोल करना पूरी तरह मुमकिन है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

