कैसे पता करें लिवर खराब है? | लिवर डैमेज के 5 बड़े संकेत, जिन्हें नजरअंदाज न करें!

Liver Kharab Hone Ke Lakshan: आज हम आपको लिवर डैमेज होने के 5 ऐसे मुख्य संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहचानना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है.

कैसे पता करें लिवर खराब है? | लिवर डैमेज के 5 बड़े संकेत, जिन्हें नजरअंदाज न करें!
Liver Kharab Hone Ke Lakshan.

How to check liver damage at home : हमारा लिवर (Liver) हमारे शरीर का सबसे मेहनती अंग है, जिसे शरीर की 'फ़ैक्ट्री' कहा जाता है. यह खून साफ करने, पाचन में मदद करने और टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थ) को बाहर निकालने का काम करता है. लेकिन जब यह अंग धीरे-धीरे डैमेज होने लगता है, तो कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसीलिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता करें लिवर खराब है?

Liver kharab hone ke lakshan: दुर्भाग्य से, लिवर की बीमारी के शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग थकान या पेट की गड़बड़ी समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. आज हम आपको लिवर डैमेज होने के 5 ऐसे मुख्य संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहचानना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है.

लिवर खराब होने के 5 मुख्य संकेत | Liver Kharab Hone Ke Lakshan

अगर आप अपने शरीर में ये 5 संकेत महसूस करते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए:

1. पीलिया (Jaundice): रंगत में बदलाव : यह लिवर की समस्या का सबसे स्पष्ट संकेत है. लिवर जब बिलीरुबिन (Bilirubin) नामक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता, तो वह शरीर में जमा होने लगता है. आपकी आँखें और त्वचा पीली (Yellowish) दिखने लगेंगी. यह इस बात का सीधा संकेत है कि लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है.

2. थकान और कमजोरी (Fatigue and Weakness) : बिना कोई भारी काम किए अगर आपको लगातार बहुत ज़्यादा थकान (Extreme Tiredness) और कमजोरी महसूस होती है, तो यह भी लिवर की खराबी का संकेत हो सकता है. लिवर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण ये टॉक्सिन्स खून में जमा होते रहते हैं और आपको हमेशा सुस्ती महसूस होती है.

3. पेट में दर्द और सूजन (Abdominal Pain and Swelling) : लिवर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से (Right Upper Quadrant) में स्थित होता है. इस हिस्से में हल्का लेकिन लगातार दर्द महसूस हो सकता है. लिवर खराब होने पर पेट में पानी भरने लगता है, जिससे पेट फूल जाता है और सूजन आ जाती है. यह एक गंभीर संकेत है.

4. पाचन समस्याएं और भूख न लगना : लिवर पित्त (Bile) बनाता है, जो पाचन के लिए ज़रूरी है. जब लिवर खराब होता है, तो पाचन तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है. आपको जी मिचलाना (Nausea), उल्टी, और सबसे महत्वपूर्ण, भूख न लगने (Loss of Appetite) की समस्या हो सकती है.

5. गहरा पेशाब और खुजली : लिवर की खराबी के कुछ अजीब संकेत भी होते हैं: 1- पेशाब और मल: आपका पेशाब सामान्य से बहुत गहरा (Dark Urine) हो सकता है, जबकि आपका मल (Stool) हल्का, मिट्टी जैसा (Pale) दिखाई दे सकता है. 2- त्वचा पर खुजली: लिवर में पित्त लवण (Bile Salts) जमा होने के कारण बिना किसी दाने के भी शरीर पर लगातार खुजली (Itching) हो सकती है.

Photo Credit: Image Credit: Pexels

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर आपको इनमें से कोई भी दो या दो से अधिक लक्षण लगातार दिखाई देते हैं, तो खुद से इलाज न करें. तुरंत किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट (Gastroenterologist) या विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) कराएं. शुरुआती चरण में लिवर की बीमारियों का इलाज संभव है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

