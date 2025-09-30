Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: तेजी से घटेगा वजन, नवरात्रि के नवें दिन फॉलो करें ये डाइट प्लान | Day 9

Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: आज के समय में मोटापा लोगों के बीच एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे अमूमन लोग जूझ रहे हैं. ऐसे में लोग वेट लॉस के लिए कई तरह के कदम उठाते हैं. जिसमें डाइटिंग से लेकर के जिम में घंटों एक्सरसाइज करना भी शामिल है. नवरात्रि के आठवें दिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज है वेट लॉस का आखिरी यानि की नवां दिन और ये दिन अपने आप में ही बेहद खास है. अगर आपने पिछले 8 दिनों कर हमारा वेट लॉस यदि आपने पिछले 8 दिनों तक हमारे वेट लॉस चैलेंज को फॉलो किया है, तो अब बारी है Day 9 की – जो कि इस चैलेंज का आखिरी और बेहद जरूरी दिन है. 9वें दिन का डाइट प्लान आपकी बॉडी को हल्का, एनर्जेटिक और डिटॉक्स फील कराने में मदद करेगा.

सुबह की शुरूआत

सुबह उठने के बाद (7–8) बजे आप सबसे पहले एक हेल्दी ड्रिंक से अपने दिन की शुरूआत करें इसके लिए 5 तुलसी के पत्तों को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें. आप चाहें तो पानी में नींबू भी मिला सकते हैं.

इसके अलावा 4-5 भीगे बादाम या फिर 2 अखरोट का सेवन कर सकते हैं. या फिर 1 गिलास नींबू-शहद पानी का सेवन भी कर सकते हैं. ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

ब्रेकफास्ट (9–10 बजे)

नाश्ते में आप 1 कटोरी साबूदाने की खिचड़ी जो कम तेल में और मूंगफली के साथ बनी हो इसका सेवन कर सकते हैं. इसके साथ आप 1 कप दालचीनी वाली ग्रीन टी भी ले सकते हैं.

साबूदाना ना सिर्फ आपको एनर्जी देता है, और दालचीनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी मदद करती है.

लंच (1– 2 बजे)

इस वेट लॉस जर्नी के नवें दिन आप लंच में कुट्टू या राजगिरा आटे की 1-2 रोटी बनाकर खा सकते हैं. इसके साथ ही रोटी के साथ आप 1 कटोरी लौकी या तरोई की सब्जी भी ले सकते हैं. इसके साथ 1 कटोरी लो फैट दही को सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं.

ये खाना लाइट और फाइबर से भरपूर है जो आपके पेट को भरा भी रखेगा और भारीपन भी नहीं आने देगा.

शाम का स्नैक (4–5 बजे): एनर्जी से भरपूर

शाम के स्नैक में आप 1 कटोरी भुना हुआ मखाना (घी में हल्का तला, सेंधा नमक और काली मिर्च) डालकर खा सकते हैं. इसके साथ 1 कप तुलसी-अदरक की हर्बल टी भी पी सकते हैं. ये एक हेल्दी स्नैक है जो पेट को भरा रखने और खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करेगा.

डिनर (7–8 बजे)

रात के खाने में आप 1 कटोरी कद्दू की सब्ज़ी को 1 सिंघाडे और कुट्टू की रोटी के साथ खा सकते हैं. इसके साथ ही अगर आपको भूख लगे तो 1 गिलास हल्दी वाला दूध (बिना चीनी, थोड़ा शहद ) डाल कर पी सकते हैं.

डिनर हमेशा हल्का रखें ताकि शरीर को रात में आराम मिले और फैट स्टोर न हो.

आपको क्या नहीं खाना-पीना चाहिए?

तले हुए व्रत स्नैक्स जैसे चिप्स, पकौड़ी

पैकेज्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स

बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स एक साथ

चीनी और नमक की ज्यादा मात्रा

Day 6 के लिए स्पेशल टिप्स:

दिनभर में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी पिएं.

खाने के बीच 3 घंटे का गैप रखें.

सेंधा नमक का ही प्रयोग करें.

रात को जल्दी सोएं ताकि शरीर रिपेयर मोड में जा सके

