विज्ञापन
विशेष लिंक

National Ayurveda Day: दादी-नानी के वे 6 नुस्खे जिन्हें आज साइंस भी मानता है

Ayurveda Day 2025: नेशनल आयुर्वेद डे हमें यह सिखाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुभव और विज्ञान से जुड़ी हैं. दादी-नानी के नुस्खे आज भी उतने ही असरदार हैं, बस हमें उन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है.

Read Time: 3 mins
Share
National Ayurveda Day: दादी-नानी के वे 6 नुस्खे जिन्हें आज साइंस भी मानता है
National Ayurveda Day 2025: आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है.

National Ayurveda Day: आज आयुर्वेद डे मनाया जा रहा है. हर साल नेशनल आयुर्वेद डे हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें गहराई से जुड़ी हुई वैज्ञानिक समझ भी है. आयुर्वेद भारत का पुराना इलाज का तरीका है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है. लेकिन, आयुर्वेद सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी दादी-नानी की रसोई और नुस्खों में भी बसा हुआ है. आज जब साइंस और मेडिकल रिसर्च आयुर्वेद के कई उपायों को सही साबित कर रही है, तो यह जानना दिलचस्प होगा कि वो कौन-कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें हमारी दादी-नानी सालों से अपनाती आई हैं और अब साइंस भी उन्हें मान्यता दे रहा है.

दादी-नानी के 6 सबसे खास नुस्खे (6 Most Special Remedies of Grandmothers)

1. हल्दी वाला दूध

ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है. दादी कहती थीं, सर्दी-जुकाम हो तो हल्दी वाला दूध पी लो. अब साइंस भी कहता है कि हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: थायराइड में सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता, शरीर में हो जाती है ये 7 बड़ी दिक्कतें

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. अजवाइन का पानी

पेट की कई परेशानी का घरेलू उपाय है अजवाइन का पानी. आज मेडिकल रिसर्च बताती है कि अजवाइन में थायमोल नामक तत्व होता है जो गैस, अपच और पेट दर्द में राहत देता है.

3. शहद और अदरक

ये दोनों खांसी का घरेलू इलाज मानी जाती हैं. एक चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर सेवन करना खांसी को दूर करने में मददगार माना जाता है. साइंस कहता है कि शहद गले को कोट करता है और अदरक में एंटी-वायरल गुण होते हैं जो खांसी को जल्दी ठीक करते हैं.

4. लहसुन

लहसुन हमारे दिन की रक्षा करने के लिए जाना जाता है. नानी रोज सुबह खाली पेट लहसुन खिलाती थीं. अब रिसर्च बताती है कि लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है.

ये भी पढ़ें: चिया सीड्स कैसे बना सकते हैं स्किन को चमकदार? जान लीजिए स्तेमाल करने का आसान तरीका

5. नींबू पानी

नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे कारगर और आसान तरीका है. दादी कहती थीं, सुबह-सुबह नींबू पानी पीने से शरीर साफ रहता है. साइंस भी मानता है कि नींबू में विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है.

6. तेल मालिश

नानी हर हफ्ते सरसों या नारियल तेल से मालिश करती थीं. अब रिसर्च बताती है कि तेल मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
National Ayurveda Day 2025, Ayurveda Day, Ayurvedic Home Remedies, Grandma Ayurvedic Tips, Traditional Indian Remedies, Natural Healing Methods, Most Effective Ayurvedic Remedies, Grandma’s Natural Cures Backed By Science, Home Remedies From Ayurveda That Still Work, Indian Medicine Proven By Research, Natural Remedies For Cold, Cough, And Fever, Effective Ayurvedic Home Remedies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com