बिहार में पकड़ी गई कोडीन वाले कफ सिरप की बड़ी खेप, नशे के लिए हो रही थी तस्करी

Codeine Cough Syrup: बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया लगातार नशे के नए-नए विकल्प तलाश रहे हैं. शराब पर सख्ती बढ़ने के साथ ही अब प्रतिबंधित और नशीली दवाओं को अवैध नशे के रूप में खपाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार 2 जनवरी को एक्साइज डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बिहार के नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट पर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद की गई है. यह झारखंड से बिहार की ओर लाया जा रहा था.

कंटेनर से मिली दवाओं की खेप

उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही थी. इसी दौरान एक कंटेनर ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. जांच के दौरान ट्रक में रखे कार्टनों से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा बरामद होने लगी. तलाशी पूरी होने पर कुल 120 कार्टन से 16,800 बोतल कफ सिरप जब्त की गई. सभी बोतलें 100 एमएल की हैं, जिसके अनुसार कुल 1680 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है.

ट्रक जब्त चालक गिरफ्तार

पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर लिया, जबकि चालक को गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग ने हिरासत में ले लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह पूरी खेप शराबबंदी के बाद अवैध नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई जा रही थी. उत्पाद विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर खपाने की योजना थी. मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

नशे के लिए होता है कोडीन का इस्तेमाल

कोडीन का इस्तेमाल कफ सिरप में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए भी किया जाता है. कोडीन अफीम से बनने वाली दवाओं में शामिल है और शरीर में जाकर मॉर्फिन में परिवर्तित हो जाती है. अधिक मात्रा में सेवन करने से सांस लेने में कठिनाई, मानसिक असंतुलन और जानलेवा स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है. उत्पाद विभाग ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी बताया है.