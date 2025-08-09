Extra Marital Affair से बहुत अलग है Open Marriage, शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो, जानें इस बारे में

विदेशों के ट्रेंड को भारत में खूब फॉलो किया जाता है. चाहे वो कपड़ों का ट्रेंड हो या रहने- सहने का. वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत के लोग अपनी शादी शुदा जिंदगी में भी विदेशी ट्रेंड के नए कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. जहां आज भी भारत में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, वहीं अब भारतीय जोड़े इस पवित्र बंधन में ओपन मैरिज ((Open Marriage) कॉन्सेप्ट को तेजी से अपना रहे हैं. बता दें, विदेशों में ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट काफी फेमस है, अब ये ट्रेंड भारत में भी अपनी जड़े फैला रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट.

पहले जानते हैं क्या है ओपन मैरिज |what is open marriage|

साइकोलॉजिस्ट का कहना है, अब समय के साथ- साथ शादी निभाने का तरीका भी बदल रहा है. जहां कुछ शादीशुदा लोग एक ही जीवनसाथी के साथ जिंदगी बिताना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग शादी के बाद नए- नए ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं. साफ शब्दों में कहें तो ओपन मैरिज एक प्रकार की सहमति से की गई शादी है, जिसमें एक विवाहित जोड़ा इस बात पर सहमत होता है कि प्रत्येक साथी अपने मूल रिश्ते को बनाए रखते हुए शादी के बाद दूसरों के साथ यौन या प्रेम संबंध बना सकता है. हालांकि भारतीय समाज में इसे कानूनी रूप से सही नहीं माना गया है.

ओपन मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेम है? |open marriage and extra marital affair are the same?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि ओपन मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेम होते हैं, तो यहां आप गलत हो सकते हैं. बता दें, दोनों में काफी फर्क है. जहां ओपन मैरिज एक सहमति से किया गया समझौता होता है, जिसमें दोनों साथी शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रोमांटिक या यौन संबंध बनाने के लिए सहमत होते हैं, वहीं एक्स्ट्रा मैरेटियल अफेयर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध आमतौर पर गुप्त होते हैं और इनमें पहले साथी की सहमति नहीं होती हैं. स्पष्ट शब्दों में कहें तो ओपन मैरिज में पार्टनर को सभी बातें पता होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर से बातें छुपाई जाती है.



क्या भारत में किया जा रहा है ओपन मैरिज ट्रेंड को फॉलो? |Is the open marriage trend being followed in India?

जी हां, ओपन मैरिज के ट्रेंड को समय के साथ- साथ भारत में फॉलो किया जा रहा है. शादीशुदा जोड़ों के बीच यह काफी पॉपुलर हो रहा है. हालांकि भारतीय समाज अक्सर एकल विवाह (Monogamy) और अरेंज मैरिज पर जोर देता है, लेकिन बदलते नजरिए और ग्लोबल ट्रेंड के पॉपुलर होने के कारण ओपन मैरिज को फॉलो किया जा रहा है.

