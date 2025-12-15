Dhurandhar box office collection day 10: धुरंधर की संडे को छप्परफाड़ कमाई, 10 दिनों में छोड़ा पुष्पा 2 को पीछे!

Dhurandhar box office collection day 10: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके चलते जहां फिल्म ने पहले हफ्ता पूरा किया बॉक्स ऑफिस पर तो वहीं संडे को फिल्म ने दूसरा वीकेंड पार कर लिया है. इस पूरे हफ्ते में फिल्म की चर्चा ही सुनने को मिल रही है. वहीं अब संडे का कलेक्शन देखने के बाद फैंस भी कह रहे हैं कि धुरंधर की कमाई रोकना नामुमकिन है. दरअसल, दूसरे हफ्ते की कमाई के साथ जहां धुरंधर ने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है तो वहीं भारत में आंकड़ा केवल 10 दिनों में 350 करोड़ पार हो गया है.

धुरंधर का 10वें दिन का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, दसंवें दिन संडे को धुरंधर ने 59 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 351.75 करोड़ और वर्ल्डवाइड 530.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल कर ली है. इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 420.75 करोड़ कलेक्शन धुरंधर का हो गया है.

धुरंधर का 9 दिनों में कलेक्शन

धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 32 करोड़ पहुंचा. इसके बाद तीसरे दिन 43 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया. चौथे दिन कमाई 23.25 करोड़ रही. जबकि पांचवे दिन 27 करोड़ कमाई धुरंधर ने हासिल की. वहीं छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़ और आठवें दिन 32.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. नौंवे दिन फिल्म का आंकड़ा 53 करोड़ पहुंचा.

धुरंधर के बढ़े मिड नाइट शो

धुरंधर की बढ़ती डिमांड के चलते मुंबई और पुणे में धुरंधर के लेट नाइट शोज बढञाए गए हैं, जिसके मुताबिक अब सुबह 12.50 बजे, 1.25 बजे, 2.10 बजे, 2.30 बजे, 3.00 बजे, 3.30 बजे, 3.35 बजे, 4.05 बजे और यहाँ तक कि 4.10 बजे भी शोज शुरु किए गए हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फिल्म साढ़े तीन घंटे की है.