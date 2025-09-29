हार्ट अटैक आने से पहले महिलाओं का शरीर क्या- क्या संकेत देता है?

World Heart Day 2025: आज देश और दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. जहां पहले उम्रदराज लोग इसके शिकार होते थे, वहीं अब कम उम्र के लोगों की जान भी हार्ट अटैक से जा रही है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हार्ट अटैक आने से पहले शरीर क्या- क्या संकेत देता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है. इस बारे में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म भूषण डॉ. टी. एस. क्लेर विस्तार से बता रहे हैं. साथ ही उन्होंने महिलाओं में हार्ट अटैक आने के संकेत के बारे में बात की है. आइए जानते हैं.

ये होते हैं हार्ट अटैक आने के सिम्टम |These Are The Symptoms Of A Heart Attack

डॉ. टी. एस. क्लेर ने बताया, कि अगर आपको थकान है, चलते हुए हांफ रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे या छाती में दर्द है. वहीं आराम करने पर भी 20 मिनट के अंदर दर्द से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के संकेत है. डॉक्टर ने आगे कहा, कई बार डायबिटीज के लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वह तेज- तेज सांस लेने की कोशिश करने लगता है. ऐसे में यह भी हार्ट अटैक आने का संकेत है.

महिलाओं में हार्ट अटैक आने के सिम्टम | Symptoms Of Heart Attack In Women

डॉ. टी. एस. क्लेर ने बताया कि महिलाओं में हार्ट अटैक के डायरेक्टर सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं. उन्हें अक्सर हल्की घबराहट, जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन देखने से लगता है कि ये आम समस्या है. ऐसे में डॉक्टर को उन्हें देखते समय ज्यादा केयर फुल रहने की जरूरत पड़ती है. वहीं डॉक्टर ने बताया, हार्ट अटैक के सिम्टम देरी से पता चलने पर महिलाओं का इलाज भी देरी से शुरू होता है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है.

क्या महिलाओं को कम रहता है हार्ट अटैक का खतरा | Do Women Have A Lower Risk Of Heart Attack?

नहीं, महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम नहीं होता है. वहीं पुरुषों को जीवन में जल्दी दिल का दौरा पड़ने की संभावना होती है, वहीं Menopause के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक आने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

