बुलडोजर से आशियाना टूटता देख सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका मालिक, मौके पर ही आया हार्ट अटैक

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रामकोट कस्बा क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार को तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और घरों/दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक स्थानीय व्यवसायी ने तहसील प्रशासन से कुछ समय देने की गुहार लगाई और कहा कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेगा, लेकिन तहसीलदार ने उसकी बात नहीं मानी और बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच व्यवसायी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा.

बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. व्यवसायी की हालत गंभीर देखते ही नायब तहसीलदार सहित तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौके से हट गए. स्थानीय लोगों की मदद से व्यवसायी अनिल वैश्य को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद कस्बे में दहशत और गुस्से का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है. कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं.

वहीं, प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल पूरे मामले को लेकर कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और लोग निष्पक्ष जांच व पीड़ित परिवार को उचित मदद की मांग कर रहे हैं.