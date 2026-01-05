- महाराष्ट्र के पालघर में भारती एकेडमी इंग्लिश स्कूल में आयोजित दौड़ के बाद 10वीं की छात्रा की मौत हो गई.
- दौड़ पूरी करने के बाद रोशनी की तबीयत बिगड़ी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
- इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्कूल के शिक्षकों और छात्रों में भी शोक की लहर दौड़ गई है.
महाराष्ट्र के पालघर जिले में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान एक दर्दनाक घटना में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई. वेवजी स्थित भारती एकेडमी इंग्लिश स्कूल में दौड़ का आयोजन किया गया था. इस दौरान रोशनी रमेश गोस्वामी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना के बाद से परिजन दुख में डूबे हैं तो स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं.
जानकारी के मुताबिक, स्कूल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था. रोशनी ने दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया. हर कोई इस उपलब्धि के लिए उसे बधाई दे रहा था, लेकिन देखते ही देखते माहौल अचानक से मातम में बदल गया. दौड़ पूरी करने के बाद रोशनी की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी.
जीत की खुशी, फिर अचानक पसरा मातम
जानकारी के मुताबिक, रोशनी ने मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था. जीत की खुशी में सब उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल मातम में बदल गया. दौड़ पूरी करने के बाद अचानक रोशनी की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी.
स्कूल प्रशासन ने तुरंत रोशनी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि दौड़ के दौरान शारीरिक तनाव के कारण रोशनी को दिल का दौरा पड़ा और इससे उसकी मौत हो गई.
परिजनों का बुरा हाल, शिक्षकों-छात्रों में शोक
इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्कूल के शिक्षकों और छात्रों में भी शोक की लहर दौड़ गई है. साथ ही इस घटना के बाद खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल बच्चों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है कि आखिर इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे हो सकता है.
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव: बिना वोट डाले महायुति की 64 सीटों पर जीत; कुछ पर आपत्ति, अब EC ने लिया ये फैसला
ये भी पढ़ें: "उत्तर भारतीय... बंटोगे तो पिटोगे”, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना भवन के सामने लगे पोस्टर
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं