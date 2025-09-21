विज्ञापन
अगर आप कच्चे चावल, पेंसिल, मिट्टी और चॉक खाते हैं तो समझ लें की आपके शरीर में खून की कमी है. ऐसे में आयरन युक्त आहार अपनी डाइट में शामिल कर लें. हरी सब्जियां जैसे पालक, राजमा, फल और इत्यादि को अपनी डाइट में शामिल करें. इसके अलावा एक बार डॉक्टर से अपनी जांच भी करवा लें. 

स्लेट पेंसिल खाने के क्या हैं नुकसान? जानें के बाद नहीं करेगा खाने का मन
Slate Pencil Khane ke Nuksan: स्लेट पेंसिल खाने से पेट में कीड़े पड़ सकते हैं.

Slate Pencil Khane ke Nuksan: कई लोगों को स्लेट पेंसिल खाने की आदत होती है और अच्छी खासी मात्रा में स्लेट पेंसिल खा लेते हैं. स्लेट पेंसिल खाना शरीर के लिए घातक माना गया है और इसे खाने से शरीर को कई सारे नुकसान पहुंच सकते हैं. स्लेट पेंसिल खाने से किडनी और पेट पर सबसे बुरा असर पड़ता है. जो लोग नियमित रूप से स्लेट पेंसिल खाते हैं उन्हें स्टोन की तकलीफ हो सकती है. स्लेट पेंसिल खाने से जुड़े कई नुकसान (Slate Pencil Khane ke Nuksan) हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में-

स्लेट पेंसिल खाने के नुकसान Slate Pencil Khane ke Nuksan

  1.  स्लेट पेंसिल खाने से पेट में कीड़े पड़ सकते हैं
  2. पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है.
  3. पाचन क्रिया पर भी स्लेट पेंसिल के सेवन का बुरा असर पड़ता है और ये कमजोर हो जाती है.
  4. स्लेट पेंसिल का सेवन करने से किडनी में पथरी हो सकती है. जो कि काफी तकलीफ देती है.
  5. ये आंतों को कमजोर कर सकती है, आगे जाकर पेट से संबंधित परेशान हो सकती हैं.

अगर आपको स्लेट पेंसिल देखकर इसे खाने का मन करता है, तो ये शरीर में फास्फोरस, कैल्शियम और खून की कमी होने का संकेत हो सकता है.  शरीर में खून की कमी होने पर कच्चे चावल, पेंसिल, मिट्टी और चॉक खाने का भी मन करता रहता है. पीरियड्स के कारण अधिकतर महिला के शरीर में खून की कमी पाई जाती है. इसलिए स्लेट पेंसिल, चॉक खाने की ये समस्या अधिकतर महिलाओं में ही पाई जाती है.

खाने में जोड़े आयरन युक्त आहार

अगर आप कच्चे चावल, पेंसिल, मिट्टी और चॉक खाते हैं, एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें. दवाईयों की मदद से ये समस्या दूर हो जाएगी. इसके अलावा  आयरन युक्त आहार अपनी डाइट में शामिल कर लें. हरी सब्जियां जैसे पालक, राजमा, फल और इत्यादि खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है. साथ ही दूध, दही, दाल भी जरूर खाया करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

