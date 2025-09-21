विज्ञापन
बालों की ग्रोथ के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें, हो जाएंगे लंबे और मजबूत

Balo Ko Kaise Badhaye: बालों की ग्रोथ में जिंक भी अहम भूमिका निभाता है. बादाम, अखरोट, तरबूज के बीज खाकर जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर भी बालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. विटामिन डी की कमी होने पर अंडे का सेवन करें और सूरज की रोशनी जरूर लें.

Balo Ko Kaise Badhaye: बालों की ग्रोथ में आयरन अहम भूमिका निभाता है.

Balo Ko Kaise Badhaye: हर कोई घने और मजबूत बाल चाहता है. लेकिन बालों की अगर सही से ग्रोथ न हो तो लंबे और घने बाल केवल एक सपना ही लगते हैं. बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपकी डाइट सही होनी चाहिए. सही डाइट की मदद से ही बालों को घना और मजबूत किया जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें खाने से बालों की ग्रोथ अच्छे से होने लग जाएगी और इनका बेजानपन भी खत्म हो जाएगा. 

बालों की ग्रोथ के लिए इन चीजों को करें डाइट में शामिल (Balo Ko Kaise Badhaye)-

आयरन युक्त आहार

बालों की ग्रोथ में आयरन अहम भूमिका निभाता है. आयरन की कमी होने से बाल झड़ने लग जाते हैं और इनकी ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए आप अपनी डाइट में आयरन वाली चीजों को शामिल करें. पालक, मेथी, अनार, खजूर शामिल कर लें. इन्हें खाने से खून का स्तर सही हो जाएगा.

प्रोटीन

प्रोटीन की कमी से भी बालों की ग्रोथ सही से नहीं होती है. प्रोटीन की कमी न हो इसलिए डाइट में  दाल, दूध, पीनर और अंडे शामिल कर लें. ये चीजें खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, जिससे की बालों की ग्रोथ सही से होगी. 

 जिंक 

बालों की ग्रोथ में जिंक भी अहम भूमिका निभाता है. बादाम, अखरोट, तरबूज के बीज खाकर जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर अंडे और सूजर की रोशनी जरूर लें. विटामिन डी की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  1. बालों को हफ्ते में केवल दो बार ही धोना चाहिए. बार-बार बाल धोने से इनकी चमक चली जाती है और कमजोर भी हो जाते हैं.
  2. बालों में तेल आधे घंटे से अधिक न रखें. अधिक देर तक तेल रखने से कोई लाभ नहीं मिलता.
  3. केवल अच्छे प्रोडक्ट के शैंपू का ही इस्तेमाल करें. बेकार शैंपू लगाने से ये झड़ने लग जाते हैं.
  4. अगर बाल अधिक झड़ रहे हैं तो इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से जरूर मिलें. सही समय पर इलाज करने से बालों के झड़ने की समस्या को सही किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

