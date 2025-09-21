विज्ञापन
विशेष लिंक

लिवर को रखना है हेल्दी तो आज से ही इन फूड्स से बना लें दूरी

Liver Damage Kyu Hota Hai: फ्रक्टोज युक्त चीजों का सेवन अधिक न करें. एक बैलेंस डाइट लें. साथ ही शराब के सेवन करने से बचें. जो लोग शराब पीते हैं,  उनके लिवर डैमेज की संभावना अधिक हो जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
लिवर को रखना है हेल्दी तो आज से ही इन फूड्स से बना लें दूरी
Liver Damage Kyu Hota Hai:  फ्रक्टोज युक्त चीजें लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं.

Liver Damage Kyu Hota Hai: हम लोग कई ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जिन्हें खाने से लिवर की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. अगर सही डाइट नहीं रखी जाए तो लिवर डैमेज हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार चीनी युक्त (सॉफ्ट ड्रिंक, फलों का जूस और इत्यादि) और तेल में बनीं चीजें ( समोसा, कचौड़ी जैसा भोजन) लिवर के लिए घातक साबित हो सकते हैं. इसके अलावा फ्रक्टोज (Fructose Kya Hota) युक्त चीजों को खाने से भी लिवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. जो लोग अधिक फ्रक्टोज युक्त चीजें खाते हैं उन्हें नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर और सिरोसिस होने की खतरा बढ़ जाता  है.

क्या होता है फ्रक्टोज

मानव शरीर में, फ्रक्टोज का 70% हिस्सा लिवर  द्वारा मेटाबोलाइज होता . लिवर फ्रक्टोज से बचाने के लिए वसा जमा करता है. शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन बाद में लिवर पर जमा ये वसा धीरे-धीरे फैटी लिवर का कारण बनता है.

अध्ययनों के अनुसार अधिक मात्रा में फ्रक्टोज का सेवन नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) का खतरा बढ़ा सकता है. फ्रक्टोज के कारण लिवर कोशिकाओं में अधिक वसा जमा हो जाता है. फैटी लिवर के कारण लिवर में सूजन की समस्या हो जाती है. जो कि आगे चलकर सिस्टोसिस, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर का कारण बन सकती हैं

कैसे रखें लिवर हल्दी

फ्रक्टोज एक प्राकृतिक चीनी है जो फलों, शहद, पैक खाने और इत्यादि चीजों में पाई जाती हैं.  फ्रक्टोज युक्त चीजों का सेवन अधिक न करें. एक बैलेंस डाइट लें. साथ ही शराब के सेवन करने से बचें. जो लोग शराब पीते हैं,  उनके लिवर डेमेज की संभावना अधिक हो जाती है.

डॉक्टर की सलाह के अनुसार फलों (Liver Damage Fruits) का सेवन भोजन के बाद ही करना चाहिए. कई लोग खाली पेट ही फल खा लेते हैं. जो कि गलत होता है. भोजन के बाद फल खाने से फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म पूरे भोजन के मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ जाता है, जिससे फ्रक्टोज का अब्सॉर्प्शन धीमा हो जाता है.

अस्थमा अटैक आने पर साथ वाले क्या करें? डॉक्टर ने बताया

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fructose Kya Hai, Liver Damage Kyu Hota Hai, Liver Damage Fruit, Can Fruit Damage Your Liver
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com