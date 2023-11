क्या हड्डियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? बोन ग्राफ्टिंग के बारे में जानें सबकुछ.

Can bones be transplanted? क्या हड्डियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? आज इसी पर बात करते हैं. और जानते हैं कि हड्ड‍ियों को ट्रांसप्‍लांट करने की प्रक्रिया को क्‍या कहते हैं और इसे कैसे किया जाता है. बोन ग्राफ्टिंग (Bone Grafting) हड्डियों की मरम्मत के लिए एक टेक्निक है. किसी गंभीर फ्रैक्चर के बाद जब हड्डियां ठीक से जुड़ नहीं पाती हैं तो बोन ग्राफ्टिंग हड्डियों की मरम्मत में मदद करता है. इसका यूज क्रॉनिक ज्वाइंट्स पेन के इलाज के लिए भी किया जाता है. बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक कई तरह की होती हैं. इनमें एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट और सिंथेटिक बोन ग्राफ्ट शामिल हैं. आइए जानते हैं क्या है बोन ग्राफ्टिंग (What is bone grafting), किसे इसकी जरूरत पड़ती है और कैसे की जाती है.