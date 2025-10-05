विज्ञापन
Which Vitamin Helps in Sleep: नींद की क्वालिटी और गहराई का सीधा संबंध कुछ खास विटामिन्स से होता है. यहां पढ़ें कि कौन-से विटामिन्स की कमी से नींद नहीं आती और किन चीजों को खाने से आप गहरी नींद ले सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से नहीं आती नींद, क्या खाने से Deep Sleep ले पाएंगे आप? जानिए
Insomnia Causes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद एक लग्ज़री बन गई है.

Kis Vitamin Ki Kami Se Neend Nahi Aati: कई बार हमारे शरीर में कुछ विटामिन की कमी होने से भी नींद नहीं आती है. सारी रात कवरटें बदलने के बाद हम अगले दिन के लिए फिर थका हुआ महसूस करते हैं. बहुत से लोग नींद न आने के कारण को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से गहरी और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं. इससे न सिर्फ शरीर पर असर होता है बल्कि मानसिक रूप से भी चीजें खराब होने लगती हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद एक लग्ज़री बन गई है. मोबाइल की स्क्रीन, काम का तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने हमारी नींद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. कई लोग रातभर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठते हैं थकान के साथ. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद न आने की वजह सिर्फ तनाव या स्क्रीन टाइम ही नहीं, बल्कि आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है?

जी हां, नींद की क्वालिटी और गहराई का सीधा संबंध कुछ खास विटामिन्स से होता है. आइए जानते हैं कि कौन-से विटामिन्स की कमी से नींद प्रभावित होती है और किन चीज़ों को खाने से आप ले सकते हैं गहरी और सुकूनभरी नींद.

कौन-से विटामिन्स की कमी से नहीं आती नींद? (Which Vitamin Deficiency Causes Insomnia?)

1. विटामिन D

विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है. इसकी कमी से मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनना कम हो जाता है, जो नींद को रेगुलेट करता है. कम विटामिन D वाले लोग अक्सर नींद की गहराई में कमी और बार-बार जागने की समस्या महसूस करते हैं.

2. विटामिन B6

जब शरीर में विटामिन बी6 की कमी होने लगती है तो नींद लेना मुश्किल हो सकता है. यह विटामिन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से मूड स्विंग्स और अनिद्रा की समस्या हो सकती है.

3. विटामिन B12

यह ब्रेन फंक्शन और स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है. B12 की कमी से नींद का साइकल बिगड़ सकता है और थकान बनी रह सकती है.

4. मैग्नीशियम (हालांकि विटामिन नहीं, लेकिन बेहद जरूरी)

मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है. इसकी कमी से बेचैनी और नींद में बाधा आती है. इसलिए जिन चीजों में मैग्नीशियम पाया जाता है उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

क्या खाएं ताकि मिले Deep Sleep?

1. दूध और केला

दूध में ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम होता है, जो मेलाटोनिन को बढ़ाता है. केला मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करता है.

2. अखरोट और बादाम

अखरोट और बादाम न सिर्फ ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि इनमें मेलाटोनिन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो नींद को बेहतर बनाते हैं.

3. फैटी फिश (जैसे साल्मन)

फैटी फिश में मौजूद विटामिन D और ओमेगा-3 फैटी एसिड नींद की क्वालिटी सुधारते हैं. इसके लिए आप साल्मन का सेवन कर सकते हैं.

4. हरी सब्जियां और अंडे

विटामिन B6 और B12 के अच्छे स्रोत हैं, जो ब्रेन को शांत रखने में मदद करते हैं. अपनी डेली डाइट में हरी सब्जियों और अंडे को जरूर शामिल करें.

नींद के लिए कुछ आसान टिप्स भी अपनाएं:

  • सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं.
  • रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें.
  • हल्का और जल्दी डिनर करें.
  • दिन में थोड़ी धूप लें ताकि विटामिन D मिल सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

