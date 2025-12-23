इन 3 फूड्स को खाना विटामिन D सप्लीमेंट लेने के बराबर, शरीर में नहीं होगी Vitamin D की कमी

Vitamin D Deficiency : हेल्दी और फिट शरीर के लिए विटामिन, मिनरल और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है. ऐसे में शरीर के लिए विटामिन डी भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है. विटामिन डी हमारी हड्डियों की हेल्थ, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी बूस्ट और पूरी हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप की रोशनी है. सर्दियों के मौसम में सूरज बहुत कम निकलता है, जिसके चलते इस मौसम में लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है. ऐसे में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बाजार में कुछ सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन कुछ फूड्स का सेवन करने से भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए किन फूड्स का सेवन करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- सफेद लहसुन और काले लहसुन में क्या अंतर है? 7 दिन तक खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है

फैट युक्त मछली

फैट युक्त मछली विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है. 100 ग्राम फैट युक्त मछली में लगभग 400-600 आईयू विटामिन डी होता है. यह मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड भी प्रदान करती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. इसके साथ ही सेहत को भी फायदा मिलता है.

अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है, जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है. एक अंडे में लगभग 40-50 आईयू विटामिन डी होता है. अंडे की जर्दी में हेल्दी फैट भी होता है, जो विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है. इसके अलावा सर्दियों के मौसम में अंडे का सेवन सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

धूप में उगाए गए मशरूम विटामिन डी2 का एक अच्छा स्रोत हैं. कुछ मशरूम में 200-400 आईयू विटामिन डी2 होता है. यह विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, खासकर शाकाहारी आहार के लिए. मशरूम का सेवन करने से विटामिन डी के अलावा कई बीमारियों से भी बचाव होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.