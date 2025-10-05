जीरा पानी या सेब साइडर सिरका? पेट अंदर करने के लिए जानें कौन है बेहतर

What is the best weight loss drink: जीरा पानी (Cumin Water) और सेब साइडर सिरका (Apple Cider Vinegar) में से कौन वजन कम करने में ज्यादा सहायक होता है, ये सवाल कई लोगों के मनों में आता है. दरअसल वजन कम करने के लिए कई लोग सुबह-सुबह जीरे के पानी या सेब साइडर सिरका पीते हैं. अगर आप इस दुविधा में हैं कि आप इन दोनों में से किसका सेवन करें? तो ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा. आज हम इन दोनों के फायदे बताने जा रहे हैं. जिनकी मदद से आप आसानी से इनमें से किसी एक का चयन कर सकेंगे.

जीरा पानी पाचन में सुधार करता है. पेट फूलने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. इसे पीने से वजन कम होने लग जाता है. इतना ही नहीं शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. दूसरी और सेब साइडर सिरका भूख को नियंत्रित रखता है. जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें कम भूख लगती है. साथ ही ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है. इसमें एसिटिक एसिड भी पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है.

किस तरह करें जीरे के पानी का सेवन

एक गिलास पानी को गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. इस पानी में जीरा डाल दें. इसे अच्छे से उबाल दें. जब ये पानी ठंडा हो जाए को छान कर इसे पी लें. यह पानी आमतौर पर हर दिन पीने के लिए सुरक्षित और आसान है.

कैसे करें सेब साइडर सिरका का सेवन

सेब साइडर सिरका को हमेशा पानी में पतला करके पीना चाहिए क्योंकि यह अम्लीय (Acidic) होता है. जो कि पेट को खराब कर सकता है. एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब साइडर सिरका डालकर पीया जा सकता है.

कौन है बेहतर?

यह व्यक्ति की ज़रूरत और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है. अगर आप वजन कम करने के साथ साथ पाचन और पेट फूलना की समस्या से परेशान हैं तो जीरे का पानी आपके लिए बेहतर हो सकता . अगर आप भूख को दबाना और ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सेब साइडर सिरका कारगर साबित होगा. बस इस बात का ध्यान रखें कि इसका सेवन अधिक न करें

दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं?

आप चाहें तो ये दोनों चीजें एक साथ भी ले सकते हैं. एक गिलास गर्म जीरा पानी में एक चम्मच सेब साइडर सिरका मिलाकर इसे पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)