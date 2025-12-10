कौन से विटामिन की कमी से हाथ पैर फटते हैं?

Hath Dry Kyu Hota Hai: सर्दियां आते ही ड्राइनेस की समस्या होना आम है, लेकिन कई लोगों में यह समस्या सालभर बनी रहती है, बार-बार क्रीम लगाने पर इससे राहत नहीं मिल पाती. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो इस आर्टिकल में बने रहिए. यह आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है. यहां जानें किस विटामिन की कमी से हाथ और पैर फटने लग जाते हैं.

हाथ रूखे होने के क्या कारण हैं?

विटामिन ई: हाथ पैर फटने का सबसे आम कारण शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है. विटामिन ई स्किन को हाइड्रेट, मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी त्वचा में सूखापन, पपड़ी बनना है और तलवे या हथेलियां फटने का कारण बन सकती है.

क्या खाएं: शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकोली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

विटामिन सी: विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है. शरीर में इसकी कमी के कारण त्वचा कमजोर और रूखी हो सकती है, जिससे हाथ-पैर फटने की संभावना बढ़ सकती है.

क्या खाएं: शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और कीवी को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

विटामिन B कॉम्प्लेक्स: शरीर में विटामिन बी3, बी6 और बी12 की कमी भी स्किन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं. जिसके कारण त्वचा पर लालिमा, जलन, फटी हुई स्किन और रूखापन देखने को मिल सकता है.

क्या खाएं: दालें, छोले, राजमा, दूध, पनीर और हरी सब्जियों को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)