किस बीमारी में ठंड ज्यादा लगती है? जानिए कैसे पता कर सकते हैं आप

Why Does it Feel So Cold?: अगर आपको बार-बार या बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो सचेत हो जाएं, क्योंकि ये कुछ बीमारियों का संकेत भी होता है. क्या आप जानते हैं किस बीमारी में ज्यादा ठंड लगती है? आइए यहां जानिए.

Jyada Thand Kyu Lagti Hai: कुछ बीमारियों में ठंड ज्यादा महसूस होती है.

Thand Kyun Lagti Hai: बहुत सारे लोगों को दूसरों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है. यह किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है. कई बार बॉडी का टेंपरेचर सामान्य होते हुए भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है. खासकर सर्दियों में यह सीमा ही पार हो जाती है और मोटे कपड़े पहनने के बाद भी ठिठुरते रहते हैं. यह स्थिति अगर बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं. यहां जानिए किन बीमारियों में ठंड ज्यादा लगती है और कैसे आप इन संकेतों को पहचानकर समय रहते इलाज कर सकते हैं.

वे बीमारियां जिनमें ठंड ज्यादा लगती है | illnesses that are more sensitive to cold

1. थायराइड की समस्या (Hypothyroidism)

सबसे आम कारण है थायराइड हार्मोन की कमी. जब शरीर में थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इससे शरीर गर्मी कम पैदा करता है और व्यक्ति को ठंड ज्यादा लगती है.

पहचान के लक्षण:

  • लगातार ठंड लगना, खासकर हाथ-पैरों में
  • थकान और सुस्ती
  • वजन बढ़ना
  • त्वचा का रूखापन
  • बालों का झड़ना

क्या करें:  थायराइड टेस्ट (TSH, T3, T4) कराएं और डॉक्टर की सलाह लें.

2. एनीमिया (Anemia)

शरीर में आयरन या विटामिन B12 की कमी से खून में हीमोग्लोबिन घट जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती. इसका असर टेंपरेचर पर भी पड़ता है और ठंड ज्यादा लगती है.

पहचान के लक्षण:

  • हाथ-पैरों में ठंडापन
  • थकावट और चक्कर आना
  • पीली त्वचा या होंठ
  • सांस फूलना

क्या करें: ब्लड टेस्ट कराएं और आयरन/फोलिक एसिड वाली चीजों का सेवन करें.

3. डिप्रेशन और मानसिक तनाव

मानसिक स्वास्थ्य का असर भी शरीर के तापमान पर पड़ता है. डिप्रेशन में शरीर में एनर्जी कम हो जाती है और ठंड ज्यादा महसूस होती है.

पहचान के लक्षण:

  • मन उदास रहना
  • नींद की कमी या ज्यादा नींद
  • भूख में बदलाव
  • बिना मौसम के ठंड लगना 

क्या करें: साइकोलोजिस्ट से संपर्क करें और योग/मेडिटेशन अपनाएं.

4. इंफेक्शन या वायरल बुखार

कई बार शरीर में संक्रमण होने पर भी ठंड लगती है, खासकर बुखार के शुरुआती स्टेज में. यह शरीर की इम्यून रिएक्शन का हिस्सा होता है.

पहचान के लक्षण:

  • ठंड के साथ कंपकंपी
  • बुखार या शरीर में दर्द
  • कमजोरी और थकान

क्या करें: डॉक्टर से जांच कराएं और आराम करें.

Photo Credit: iStock

5. विटामिन की कमी

विटामिन D और B12 की कमी से भी शरीर में ठंड का अनुभव बढ़ सकता है. ये विटामिन एनर्जी बनाए रखने नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं.

क्या करें: बैलेंस डाइट लें और जरूरत हो तो सप्लीमेंट्स का सेवन करें.

अगर आपको सामान्य से ज्यादा ठंड लगती है, तो यह सिर्फ मौसम की बात नहीं हो सकती. थायराइड, एनीमिया, मानसिक तनाव या विटामिन की कमी जैसे कारण इसके पीछे हो सकते हैं. जरूरी है कि आप अपने शरीर के संकेतों को समझें और समय रहते जांच कराएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

