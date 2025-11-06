मिल गया सफेद बालों को काला करने का रामबाण घरेलू तरीका, बस इन 4 चीजों से बनाएं हेयर डाई

Homemade Hair Dye for White Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होना आम बात हो गई है. तनाव, खानपान, प्रदूषण और हार्मोनल बदलाव इसकी बड़ी वजहें हैं. लोग बालों को काला करने के लिए मार्केट के हेयर कलर का सहारा लेते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे रूखापन, झड़ना, स्कैल्प एलर्जी आदि. ऐसे में अगर कोई ऐसा घरेलू तरीका मिल जाए जो सस्ता, सुरक्षित और असरदार हो, तो क्या बात है! बहुत से लोग सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू उपाय तलाशते हैं. लेकिन, कोई सटीक नुस्खा न मिलने की वजह से हर बार बालों को कलर करने के लिए मेहंदी ही लगाते हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे एक ऐसा देसी नुस्खा जिसमें सिर्फ 4 चीजों से आप घर पर हेयर डाई बना सकते हैं. यह नुस्खा न सिर्फ बालों को काला करेगा, बल्कि उन्हें पोषण भी देगा.

सफेद बालों को काला करने के लिए देसी नुस्खा | Homemade Recipe to Darken White Hair

हेयर डाई बनाने के लिए चाहिए ये 4 चीजें:

1. मेहंदी (Henna Powder)

मेहंदी बालों को रंगने के साथ-साथ उन्हें कंडीशन भी करती है. यह एक प्राकृतिक रंग है जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता.

2. आंवला पाउडर (Gooseberry Powder)

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है. यह बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें- डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे खतरनाक फल कौन सा है? जिसे लोग हेल्दी समझकर खाते हैं रोज

3. कॉफी पाउडर (Coffee Powder)

कॉफी में मौजूद डार्क पिगमेंट बालों को गहरा रंग देने में मदद करता है. यह हेयर डाई को और असरदार बनाता है.

4. नींबू का रस या दही (Lemon Juice or Curd)

अगर आप इन दोनं को बालों पर लगाते हैं तो नींबू बालों की चमक बढ़ाता है और दही स्कैल्प को ठंडक देता है. दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

हेयर डाई बनाने और लगाने का तरीका (How to Make And Apply Hair Dye)

एक कटोरी में 4 चम्मच मेहंदी, 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं.

इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस या दही मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें.

पेस्ट को 2–3 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि रंग अच्छे से तैयार हो जाए.

बालों में ब्रश या हाथ से लगाएं और 1.5 से 2 घंटे तक रखें. फिर सादे पानी से धो लें.

इस घरेलू हेयर डाई के फायदे:

बालों को बिना केमिकल्स के काला करता है.

स्कैल्प को पोषण देता है.

बालों की जड़ों को मज़बूत करता है.

रूखापन और झड़ने की समस्या कम करता है.

लंबे समय तक असर दिखाता है.

अगर आप सफेद बालों से परेशान हैं और नेचुरल समाधान चाहते हैं, तो यह 4 चीजों से बना हेयर डाई आपके लिए रामबाण है. इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें और कुछ ही समय में फर्क महसूस करें.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)